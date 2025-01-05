Кинопремьеры января: что предлагают посмотреть в казахстанских кинотеатрах

Кино,Культура
93
Дана Аменова
корреспондент

В первые дни 2025 года казахстанцам предлагают оценить новые комедии и драмы, недавно вышедшие на широкие экраны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: скриншот видео

Комедия Qazaq alemi

Друзья Бейбит и Ермек беспечно живут в ауле. Бейбит влюблен в местную красавицу Мадину. Однажды он решается сделать ей предложение руки и сердца, но Мадина отказывает ему. Однако она предлагает ему шанс на будущее: если он станет видеографом известного кинопродюсера Нурлана Коянбаева, она может изменить своё решение. Воодушевленный Бейбит вместе с верным другом отправляется в Алматы.

Комедия «Бишарашки в Таиланде»

Фильм «Бишарашки в Таиланде» – это новая история о супругах Адилете и Лейле Байтемир, которые наслаждаются богатой жизнью. У них хорошо всё, кроме одного – не получается завести ребенка. Однажды Лейла узнает, что в Таиланде есть знаменитый на весь мир знахарь, способный решить эту проблему. Главные герои едут в далекую страну, где их снова ждет масса удивительных приключений. Фильм снял казахстанский режиссер Бакыт Кадер, снявший ранее «Джохан» и «Жол».

Исполнителями главных ролей стали Жан Байжанбаев и Асель Сагатова. Премьера киноленты «Бишарашки в Таиланде» состоялась в конце декабря 2024 года.

Комедия «Келiнжан 3»

Продолжение полюбившегося всем фильма и сериала «Келiнжан». После того, как аким был пойман за взятку и ушел в отставку, в селе решено провести внеочередные выборы. Мәдібек, уверенный в своих силах и поддержке жителей села, решает участвовать в выборах. Он знает, что его бизнес процветает, а значит, он сможет принести что-то полезное своему сообществу.

Балқия также решает выдвигать свою кандидатуру и участвовать в выборах самостоятельно. В ходе предвыборной агитации Мәдібека и Балқии возникает напряжение между мужским и женским лагерями.

Драма «Жауап бер»

Скандальный процесс против Дианы, обвиняемой в убийстве мужа, собирает в зале суда пятерых женщин - судью, прокурора, адвоката, потерпевшую и подсудимую. Каждая из них скрывает свои собственные раны и секреты, связанные с абьюзивными отношениями. Всплывающие факты и шокирующие признания заставляют их пересмотреть свои жизни и понять, что важнее - правда или свобода от прошлого.

#кино #кинотеатры #премьера #фильмы #январь

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Большие результаты без громких отчетов
Четкий вектор развития страны
Мастер по металлу востребован всегда
Основы сильного и справедливого общества
На сцене «Мадам Баттерфляй»
Дважды спасли жизнь малышу
Подарили детям праздничное настроение
Снимавшего место крушения самолета актауского блогера выпустили из СИЗО
Зимнее настроение
Авто слетело в реку во время гонки в области Абай
Арестованы топ-менеджеры стройкомпании в ВКО
Какие дороги открылись для движения авто в РК
София Актаева завоевала «золото» юниорского этапа кубка мира по фехтованию
Десант Аяз Ата
Тунца за $1,3 млн продали на аукционе в Японии
Вспышка метапневмовируса человека зарегистрирована в Китае
Умерла старейшая жительница планеты
20 детей пострадало от новогодних хлопушек и фейерверков в Казахстане
19 особо опасных группировок обезвредили в РК за год
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Новые госнаграды появились в Казахстане
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines
Криминальный квартет воров-гастролеров задержали в области Абай
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Вдохновлять собственным примером
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Известный казахстанский скрипач выступит в Астане
Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в о…
Музыкальная драма по произведению Дулата Исабекова побила т…
Восемь фильмов из золотого фонда казахского кино отреставри…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]