Кинопремьеры января: что предлагают посмотреть в казахстанских кинотеатрах

В первые дни 2025 года казахстанцам предлагают оценить новые комедии и драмы, недавно вышедшие на широкие экраны, сообщает Kazpravda.kz

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Комедия Qazaq alemi

Друзья Бейбит и Ермек беспечно живут в ауле. Бейбит влюблен в местную красавицу Мадину. Однажды он решается сделать ей предложение руки и сердца, но Мадина отказывает ему. Однако она предлагает ему шанс на будущее: если он станет видеографом известного кинопродюсера Нурлана Коянбаева, она может изменить своё решение. Воодушевленный Бейбит вместе с верным другом отправляется в Алматы.

Комедия «Бишарашки в Таиланде»

Фильм «Бишарашки в Таиланде» – это новая история о супругах Адилете и Лейле Байтемир, которые наслаждаются богатой жизнью. У них хорошо всё, кроме одного – не получается завести ребенка. Однажды Лейла узнает, что в Таиланде есть знаменитый на весь мир знахарь, способный решить эту проблему. Главные герои едут в далекую страну, где их снова ждет масса удивительных приключений. Фильм снял казахстанский режиссер Бакыт Кадер, снявший ранее «Джохан» и «Жол».

Исполнителями главных ролей стали Жан Байжанбаев и Асель Сагатова. Премьера киноленты «Бишарашки в Таиланде» состоялась в конце декабря 2024 года.

Комедия «Келiнжан 3»

Продолжение полюбившегося всем фильма и сериала «Келiнжан». После того, как аким был пойман за взятку и ушел в отставку, в селе решено провести внеочередные выборы. Мәдібек, уверенный в своих силах и поддержке жителей села, решает участвовать в выборах. Он знает, что его бизнес процветает, а значит, он сможет принести что-то полезное своему сообществу.

Балқия также решает выдвигать свою кандидатуру и участвовать в выборах самостоятельно. В ходе предвыборной агитации Мәдібека и Балқии возникает напряжение между мужским и женским лагерями.

Драма «Жауап бер»

Скандальный процесс против Дианы, обвиняемой в убийстве мужа, собирает в зале суда пятерых женщин - судью, прокурора, адвоката, потерпевшую и подсудимую. Каждая из них скрывает свои собственные раны и секреты, связанные с абьюзивными отношениями. Всплывающие факты и шокирующие признания заставляют их пересмотреть свои жизни и понять, что важнее - правда или свобода от прошлого.