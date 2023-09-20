KitapTime 2023: время читать

Открытие ІІ общереспубликанского книжного фестиваля KitapTime 2023 состоялось в Нацио­нальной академической библиотеке РК. Цель фестиваля – популяризация чтения среди детей и молодежи, передача культурных ценностей через литературу. До официального открытия фестиваля молодежь организовала флешмоб «Руханият жолы».

На церемонии открытия выс­тупили председатель комитета Министерства культуры и информации Куат Бораш, писатель, драматург, лауреат Государственной премии РК Алибек Аскар, депутат Сената Парламента, журналист Нурторе Жусип, депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова и другие представители творческой интеллигенции.

Директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева отметила, что казахстанцы стали чаще посещать библиотеки: ежедневно к ним приходят от 500 до 800 человек. Это говорит о растущем интересе к чтению. В целом же в НАБ насчитывается около 1,5 млн книг.

– Художественная литература всегда в спросе. Также наши посетители читают познавательные, мотивационные книги, интересуются психологией, философией. Стали популярными книги про IT-технологии, дизайн и архитектуру. Но все равно на первом месте – художественная литература. Нашим читателям интересны отечественные авторы – Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Беимбет Майлин, Жусипбек Аймауытов, Дулат Исабеков, Бексултан Нуржекеев, Шерхан Муртаза, Мухтар Магауин. Из зарубежных – Лев Толстой, Антон Чехов, Федор Достоевский, Чингиз Айтматов, Эрих Мария Ремарк, Эмиль Золя, – отметила Газиза Нургалиева.

Прямо на площадке перед биб­лиотекой развернули большую книжную ярмарку. В оборудованных зонах представили свою продукцию издательства «Эльдорадо», Steppe&World, «Абай», «Пайдалы кітап», Fox books, Kitapal, «Отбасы хрестоматиясы»,«Мазмұндама», Qasym, Qyr balasy, QAZBILIM бас­палары, «Сенімен Болашақ», Marfu Press. Жители столицы приходили с детьми, разглядывали красочные книжки и приобретали их по сниженным ценам. Некоторые издательства предлагали скидки от 20 до 80%.

На фестиваль из Алматы приехала представитель издательства Steppe&World Гульфайруз Шаует, которая привезла с собой переводы мировых бестселлеров на государственный язык.

– В 2019 году мы участвовали на книжном фестивале всего с четырьмя книгами. В этом году представляем более ста книг разных жанров. 80% из них – детская литература. Для взрослых у нас есть издания по саморазвитию и психологии, – рассказала она.

Самой продаваемой на фестивале книгой издательства оказался роман «Норвег орманы» («Норвежский лес») Харуки Мураками. Перевод на казахский язык этого японского бестселлера, по словам Гульфайруз Шаует, получил восторженные отзывы читателей. А детские книги о Бату и его друзьях казахстанских писательниц Зиры Наурызбай и Лили Калаус разобрали тут же как горячие пирожки.

Книголюбы обменивались литературой в секции bookcrossing, а дети смотрели сказочные пос­тановки на оборудованной сцене. Приглашенные писатели и поэты проводили лекции и мастер-классы, где делились опытом написания и издания книг.