Китай обнародовал руководство по диагностике и лечению ожирения

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР на днях опубликовал первое руководство, направленное на стандартизацию диагностики и лечения ожирения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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В последние годы в Китае наблюдается тенденция к росту заболеваемости населения ожирением и увеличению доли населения с избыточным весом, говорится в руководстве.

Как самостоятельный вид заболевания и основной фактор, вызывающий множество хронических заболеваний, ожирение стало серьезной проблемой общественного здравоохранения в Китае, занимая шестое место среди ведущих факторов риска смерти и инвалидности в стране, говорится в руководстве.

В руководстве содержатся подробные рекомендации и стандарты в области клинического питания, медикаментозного лечения, хирургического лечения, поведенческого и психологического вмешательства, а также физических упражнений при ожирении, которые обеспечивают безопасность и качество медицинской помощи при одновременной защите прав на здоровье пациентов, сказал директор редакционного совета руководства и заместитель директора Пекинской больницы "Юи" Чжан Чжунтао.

Эксперты подчеркнули, что причиной большинства случаев избыточного веса и ожирения является нездоровый образ жизни. Основным решением является поддержание здорового образа жизни, который включает сбалансированное питание и соответствующие физические упражнения для поддержания веса в пределах нормы.