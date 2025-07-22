В Национальном научном онкологическом центре (ННОЦ) состоялась официальная встреча с делегацией Китая - представителями онкологического института Медицинского университета Тяньцзиня (TMUCIH) и Тяньцзиньской ассоциации по борьбе с раком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав

В состав делегации вошли ведущие специалисты в области онкопластической хирургии, ультразвуковой диагностики, лучевой терапии и научно-исследовательской деятельности.

Основными темами встречи стали расширение международного сотрудничества, обмен клиническим и научным опытом, а также подписание Меморандума о сотрудничестве между ННОЦ и TMUCIH.

Документ предполагает реализацию совместных инициатив в сфере онкологической диагностики, лечения и научной деятельности.

«Сегодняшняя встреча была посвящена теме рака молочной железы - одному из самых актуальных онкологических заболеваний как в Казахстане, так и в Китае. Подписанный нами меморандум открывает широкие перспективы для совместных проектов, обмена знаниями, подготовки специалистов и внедрения современных технологий в практику. Уверена, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и приведёт к важным результатам как для наших пациентов, так и для медицинского сообщества в целом», — отметила заместитель председателя правления ННОЦ Оксана Шатковская.

На встрече были представлены ключевые направления и новейшие технологии, применяемые в обоих центрах. Китайская сторона поделилась своим опытом в области реконструктивной хирургии, клинических инноваций и обновлённых стандартов ультразвуковой визуализации молочной железы (ACR BI-RADS, 6-е издание).

Врачи ННОЦ, в свою очередь, рассказали о достижениях в области диагностики и хирургического лечения рака молочной железы, применении АКМ-матриц, а также внедрении фьюжн-технологии - метода, позволяющего совмещать данные МРТ и УЗИ для прицельной биопсии опухолей. Этот подход значительно повышает точность диагностики и снижает риск ложноотрицательных результатов.

Завершением визита стала экскурсия по Центру радиационных технологий ННОЦ и обсуждение дальнейших направлений взаимодействия и совместных проектов.