В Китае будут производить пассажирские беспилотники

Китайская компания получила первую производственную лицензию на пассажирский беспилотник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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Китайский производитель беспилотных летательных аппаратов EHang Holdings Limited в городе Гуанчжоу получил лицензию на производство пассажирской беспилотной летательной системы EH216-S.

Это первая производственная лицензия в Китае на пассажирский беспилотник, а также первая производственная лицензия в мире на электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Ранее модель EH216-S получила от УГАК сертификат типа и стандартный сертификат летной годности.

Основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании EHang Ху Хуачжи заявил, что получение производственной лицензии является важной вехой в выходе EH216-S на этап серийного производства, а также необходимым условием для продвижения коммерческой деятельности EHang.

Согласно статистике УГАК, в 2023 году объем экономики малых высот в Китае превысил 500 млрд юаней (около 70,47 млрд долларов США), а к 2030 году, как ожидается, достигнет 2 трлн юаней.

Максимальная расчетная скорость EH216-S составляет 130 км/ч, максимальная дальность полета - 30 км, максимальная длительность полета - 25 минут.