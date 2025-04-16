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Цель проекта в обеспечении доступности для каждой женщины инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения детей с врожденными пороками развития.

«Клиника одного дня» позволяет беременным за день по принципу «одного окна» пройти все виды пренатальной диагностики и получить быстрые и точные результаты исследований», - сообщили в управлении здравоохранения области Жетысу.

Выглядит это так: сначала беременная проходит осмотр плода на УЗИ-аппарате экспертного класса, затем осуществляется забор крови для биохимического скрининга и в течение 20-30 минут женщине выдаются результаты анализа на руки. И на завершающем этапе проводится консультирование беременной для расчета индивидуального риска хромосомной патологии плода с последующим принятием обоснованных решений.

«В комплексе такой подход позволяет выявить на ранней стадии возможные патологии и получить максимально точный прогноз для жизни и здоровья плода», - пояснили в облздраве.

«Клиника одного дня» обеспечена специалистами высокой квалификации в области перинатальной диагностики, генетики, УЗИ, неонатологии, акушерстве. В составе мультидисциплинарной команды здесь решаются вопросы каждой сложной беременности, формы вмешательств, особенности родоразрешения, дальнейшая тактика проведения постнеонатальных мероприятий.