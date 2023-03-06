Ключ к знаниям

Свежий выпуск
49
Подполковник запаса Алтай Сиырбаев

Часовые на вышках, патрули на улицах, штабники у военных карт, – все это знакомо уже много лет, но есть и другие профессии, которые необходимы в нашей службе и жизни. Например, военный библиотекарь, ведь дорогу к знаниям никто не отменял. Итак, знакомьтесь – Шынар Нуралина, сержант третьего класса, начальник библиотеки воинской части 6636. Кстати, уже много лет мы знакомы с Шынар Ануарбековной, поэтому есть что рассказать о ней вам, дорогие читатели.

Первые страницы биографии

Путь любого военного и гражданского человека начинается с детской колыбели, с родного села или города, с малой Родины. Как гласит мудрая казахская пословица – «Отаноттан да ыстық». Родилась Шынар в Восточно-Казахстанской области, в Уланском районе, в селе Никитинка (ныне оно носит название Бозанбай) 14 декабря 1976 года.

Если говорить о родителях, то у нашей героини обычное трудовое происхождение. Мама работала гидрологом на Усть-Каменогорской ГЭС, затем была внештатным сотрудником. Папа трудился механиком, шофером в сфере связи, водил грузовую машину. Семья по старым меркам была большая – три родные сестры и братишка, кстати, Шынар – четвертая из сестер.

Училась в селе Уланское, которое стало родным за школьные годы. Десять лет с 1983 по 1993 год пролетели, теперь кажется, что незаметно. Но, тем не менее, школа имени Сарсена Аманжолова оставила сильный и прекрасный след в душе юной девушки. Одноклассники и учителя запомнили, что Шынар искренне любила историю и литературу, что потом и скажется на будущем во взрослой жизни. К спорту тоже была неравнодушна. С юных лет покоряла такую спортивную дисциплину, как легкая атлетика. Бегала только на отлично, поэтому благодаря упорному труду, твердой воле и ежедневным занятиям не раз поднималась на призовые места в школе.

Учебу любила, поэтому все оценки по всем предметам – положительные. Помнит, как с удовольствием прочитала свою первую книгу в четвертом классе – это знаменитый «Путь Абая». С этого произведения Мухтара Ауэзова и началась любовь к мировой литературе, особенно к казахской и русской. Спасибо в первую очередь родителям, ведь дома была, хоть и небольшая, но своя библиотека, в которой бережно хранились известные произведения великих писателей от Льва Толстого до Александра Пушкина. Школьнице повезло, что ее мама любила собирать книги, которые не просто так красовались на полках, а перечитывались вечерами и в выходные дни юной Шынар.

Получив школьный аттестат, наша героиня поступила на заочное отделение (на очное не стала поступать, так как надо было помогать сестре) в 1995 году в университет имени Шакарима в городе Семипалатинске (ныне это город Семей), выбрав специальность «экономист-бухгалтер».

Закончив в 2001 году свой любимый университет, на следующий год переехала из Семея в Астану. Новое место жительства было связано с переездом родителей. Начался столичный этап жизни.

 

Из гражданской сферы – в военную

Самая первая трудовая ступенька в биографии – оператор систем связи в РГП «Кузет». Первая, но далеко не единственная. Прошло пять месяцев, и захотелось поменять не только работу, но и систему. Внимание привлекла военная сфера. И вскоре Шынар приступила к исполнению обязанностей писаря в столичной воинской части 3660.

Быть писарем секретной части, скажете легко? Мы бы так не сказали. В те нулевые годы девушки-писари с утра до вечера, образно говоря, лупили дамскими пальчиками по клавишам далеко не маленьких печатных электрических машинок марки «Ятрань». Кстати, такая машинка была обязательным элементом делопроизводства. Вот так и бежали дни в море документов и океане звуков машинок.

В 2005 году стала ответисполнителем секретной части в том же батальоне, который позже перерос в полк. До 2019 года была в родной воинской части, а в 2019 году полк передали в поселок Заречный. В связи с реорганизацией воинской части Шынар перешла в воинскую часть 6636.

Новым подразделением для Шынар на полтора года стала автослужба. Потом перешла в библиотеку этой же воинской части и служит здесь по сегодняшний день. Кстати, является сержантом третьего класса, данное звание получила в 2020 году. Если спросить сослуживцев, то как правило, все отзываются только положительно про хранительницу очага знаний – ответственная, трудолюбивая, грамотная, исполнительная, целеустремленная, общительная, гостеприимная и скромная. Мы бы даже добавили такой признак, как «упертая» в хорошем смысле слова. Если поставит цель что-то сделать, то при любой погоде обязательно добьется.

 

Наставники, семья, хобби, характер

Если говорить о тех, кто положительно повлиял на трудовое становление Шынар, то обязательно надо упомянуть настоящего, мы бы сказали, даже бывалого и матерого прапорщика, которого уважали в воинской части 3660 все, кто служил в те годы. Но речь идет не о боевом мужчине, а о прекрасной женщине. Это первый наставник для Шынар – начальник секретки Лидия Шашенко. Она многому научила, и это не громкие слова, а констатация факта. Лидия Николаевна мудро и мягко направляла свою ученицу, учила всему полезному в их профессии. Под ее руководством Шынар стала настоящим специалистом.

Еще один интересный факт, именно воинская служба и жизнь поменяли характер восточной девушки. Была когда-то мягкой в гражданской сфере, а надев погоны и получив закалку, стала железной, спокойной, требовательной, ответственной. Про таких говорят: если вцепится в дело, то не отцепится. Упорство – это ее неотъемлемая черта характера.

 

Семейная сфера

Вместе с супругом майором Кенжебаевым Мэлсом, который служит офицером Главного управления ВСПР Главного командования Нацгвардии, Шынар воспитывает троих сыновей. Это Мансур 2007 года, Мади 2011 года и Али 2016-го. В свободное время всей семьей зимой ходят кататься на ледяных горках, а летом гостят у бабушки в столичном поселке Косшы. Хобби – чтение книг и походы в театр.

Вот таким получился рассказ про Шынар Нуралину – скромного труженика библиотечного фронта.

Популярное

Все
Дороги, которые мы выбираем
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
В столичном театре «Жастар» прошел мини-фестиваль «Три дня с Шекспиром»
40 членов ОПГ из числа бывших полицейских и охранников задержали в Карагандинской области
Субсидии на покупку новых автобусов получат перевозчики Костаная
Директора детской деревни семейного типа «Шанырак» отстранили от работы. Такое решение приняли в управлении образования Атырауской области после скандала с воспитанниками
Знаете ли вы, что у великого поэта и философа Абая был свой «секретный сундук»?
Гендерность дошла до туалетов
О новом способе мошенничества предупредили казахстанцев в МВД
Троих жителей Петропавловска, подозреваемых в убийстве почти 50 косуль, задержали полицейские Северо-Казахстанской области
Научно доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стране экономический рост
О любви и прозрении
Аграрный кризис по-европейски
Как за каменной стеной?
В этническом стиле
Эфиры от сердца
Осторожно на поворотах!
В поиске ориентиров
Первенство планеты – в Щучинске
Очередная победа Шавката
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы в Акмолинской области
Приговор организатору финансовой пирамиды вынесен в Шымкенте
Как казахстанцы отдохнут в марте
Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС
О целях приезда Блинкена в Астану рассказали в МИД
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Махтумкули и казахская литература
В МИД высказались об изменении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев
На 14% подорожало питание в детских садах Костаная
Серик Сапиев высказался о потасовке с молодым борцом на турнире в Алматы
Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
Казахстан и Кыргызстан определили участки пограничных представителей
Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
В тройку лидеров по коррупции входят сотрудники правоохранительных органов, культуры и образования
Около 70 человек пострадали в турецкой Малатье в результате нового землетрясения
"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

«Наследница» великого конструктора
Первенство планеты – в Щучинске
В поиске ориентиров
Осторожно на поворотах!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]