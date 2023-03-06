Ключ к знаниям

Часовые на вышках, патрули на улицах, штабники у военных карт, – все это знакомо уже много лет, но есть и другие профессии, которые необходимы в нашей службе и жизни. Например, военный библиотекарь, ведь дорогу к знаниям никто не отменял. Итак, знакомьтесь – Шынар Нуралина, сержант третьего класса, начальник библиотеки воинской части 6636. Кстати, уже много лет мы знакомы с Шынар Ануарбековной, поэтому есть что рассказать о ней вам, дорогие читатели.

Первые страницы биографии

Путь любого военного и гражданского человека начинается с детской колыбели, с родного села или города, с малой Родины. Как гласит мудрая казахская пословица – «Отаноттан да ыстық». Родилась Шынар в Восточно-Казахстанской области, в Уланском районе, в селе Никитинка (ныне оно носит название Бозанбай) 14 декабря 1976 года.

Если говорить о родителях, то у нашей героини обычное трудовое происхождение. Мама работала гидрологом на Усть-Каменогорской ГЭС, затем была внештатным сотрудником. Папа трудился механиком, шофером в сфере связи, водил грузовую машину. Семья по старым меркам была большая – три родные сестры и братишка, кстати, Шынар – четвертая из сестер.

Училась в селе Уланское, которое стало родным за школьные годы. Десять лет с 1983 по 1993 год пролетели, теперь кажется, что незаметно. Но, тем не менее, школа имени Сарсена Аманжолова оставила сильный и прекрасный след в душе юной девушки. Одноклассники и учителя запомнили, что Шынар искренне любила историю и литературу, что потом и скажется на будущем во взрослой жизни. К спорту тоже была неравнодушна. С юных лет покоряла такую спортивную дисциплину, как легкая атлетика. Бегала только на отлично, поэтому благодаря упорному труду, твердой воле и ежедневным занятиям не раз поднималась на призовые места в школе.

Учебу любила, поэтому все оценки по всем предметам – положительные. Помнит, как с удовольствием прочитала свою первую книгу в четвертом классе – это знаменитый «Путь Абая». С этого произведения Мухтара Ауэзова и началась любовь к мировой литературе, особенно к казахской и русской. Спасибо в первую очередь родителям, ведь дома была, хоть и небольшая, но своя библиотека, в которой бережно хранились известные произведения великих писателей от Льва Толстого до Александра Пушкина. Школьнице повезло, что ее мама любила собирать книги, которые не просто так красовались на полках, а перечитывались вечерами и в выходные дни юной Шынар.

Получив школьный аттестат, наша героиня поступила на заочное отделение (на очное не стала поступать, так как надо было помогать сестре) в 1995 году в университет имени Шакарима в городе Семипалатинске (ныне это город Семей), выбрав специальность «экономист-бухгалтер».

Закончив в 2001 году свой любимый университет, на следующий год переехала из Семея в Астану. Новое место жительства было связано с переездом родителей. Начался столичный этап жизни.

Из гражданской сферы – в военную

Самая первая трудовая ступенька в биографии – оператор систем связи в РГП «Кузет». Первая, но далеко не единственная. Прошло пять месяцев, и захотелось поменять не только работу, но и систему. Внимание привлекла военная сфера. И вскоре Шынар приступила к исполнению обязанностей писаря в столичной воинской части 3660.

Быть писарем секретной части, скажете легко? Мы бы так не сказали. В те нулевые годы девушки-писари с утра до вечера, образно говоря, лупили дамскими пальчиками по клавишам далеко не маленьких печатных электрических машинок марки «Ятрань». Кстати, такая машинка была обязательным элементом делопроизводства. Вот так и бежали дни в море документов и океане звуков машинок.

В 2005 году стала ответисполнителем секретной части в том же батальоне, который позже перерос в полк. До 2019 года была в родной воинской части, а в 2019 году полк передали в поселок Заречный. В связи с реорганизацией воинской части Шынар перешла в воинскую часть 6636.

Новым подразделением для Шынар на полтора года стала автослужба. Потом перешла в библиотеку этой же воинской части и служит здесь по сегодняшний день. Кстати, является сержантом третьего класса, данное звание получила в 2020 году. Если спросить сослуживцев, то как правило, все отзываются только положительно про хранительницу очага знаний – ответственная, трудолюбивая, грамотная, исполнительная, целеустремленная, общительная, гостеприимная и скромная. Мы бы даже добавили такой признак, как «упертая» в хорошем смысле слова. Если поставит цель что-то сделать, то при любой погоде обязательно добьется.

Наставники, семья, хобби, характер

Если говорить о тех, кто положительно повлиял на трудовое становление Шынар, то обязательно надо упомянуть настоящего, мы бы сказали, даже бывалого и матерого прапорщика, которого уважали в воинской части 3660 все, кто служил в те годы. Но речь идет не о боевом мужчине, а о прекрасной женщине. Это первый наставник для Шынар – начальник секретки Лидия Шашенко. Она многому научила, и это не громкие слова, а констатация факта. Лидия Николаевна мудро и мягко направляла свою ученицу, учила всему полезному в их профессии. Под ее руководством Шынар стала настоящим специалистом.

Еще один интересный факт, именно воинская служба и жизнь поменяли характер восточной девушки. Была когда-то мягкой в гражданской сфере, а надев погоны и получив закалку, стала железной, спокойной, требовательной, ответственной. Про таких говорят: если вцепится в дело, то не отцепится. Упорство – это ее неотъемлемая черта характера.

Семейная сфера

Вместе с супругом майором Кенжебаевым Мэлсом, который служит офицером Главного управления ВСПР Главного командования Нацгвардии, Шынар воспитывает троих сыновей. Это Мансур 2007 года, Мади 2011 года и Али 2016-го. В свободное время всей семьей зимой ходят кататься на ледяных горках, а летом гостят у бабушки в столичном поселке Косшы. Хобби – чтение книг и походы в театр.

Вот таким получился рассказ про Шынар Нуралину – скромного труженика библиотечного фронта.