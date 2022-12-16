Ключи счастья

Более 700 из них – из числа нуждающихся, которым полагается социальное жилье. Двум десяткам новоселов накануне Дня Независимости вручил ключи от новых квартир аким области Дархан Сатыбалды.

Среди них есть семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, граждане с инвалидностью, дети-сироты, многодетные семьи, работники бюджетных организаций, многодетные матери, малоимущие граж­дане. Все они нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Большинство встали в очередь при городском акимате много лет назад и счастливы, что этот долгожданный день наступил. Улыбки на лицах и слезы радости – привычная реакция новоселов. Многие даже не предполагали, что будут жить в новом микрорайоне в комфортабельных квартирах.

– Благодаря независимости наше государство встало на путь устойчивого развития, – отметил Дархан Сатыбалды, поздравляя новоселов с долгожданным событием. – Духовная столица – Туркестан – как областной центр перешел на новую ступень своего развития. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева планируется придать городу новый статус. Вместе с тем в своих Посланиях и поручениях Президент поставил задачу активизировать работу по обеспечению населения жильем. Сегодня 20 семей, это около 100 человек, отпразднуют долгожданное новоселье. В целом до конца года ключи от квартир получат свыше 700 очередников из социальных категорий. Различные программы, реализуемые по поручению Главы государства, направлены на обеспечение населения жиль­ем и рабочими местами.

В этом году в Туркестане планируется в общей сложности ввести в эксплуатацию 51 многоэтажный дом площадью более 200 тыс. кв. м. Это 3 296 квартир, в том числе 709 – арендных.

Жилищное строительство в городе с каждым годом набирает размах. Всюду поднимаются этажи и высятся башенные краны.

В 2023 году будут построены и сданы в эксплуатацию 62 дома. А это значит, что еще 4 202 человека отметят новоселье. Большая часть из них получит квартиры по госпрограммам «7–20–25» и «Бақытты отбасы».

В динамично развивающемся Туркестане строительство – приоритетная отрасль. Причем параллельно с жилыми домами совершенствуется коммунальная и инженерная инфраструктура, возводятся также социальные объекты, парки и скверы.

За последние четыре года в Туркестане построены две школы и три объекта сферы здравоохранения. Так что новоселам не приходится ломать голову, где учить и лечить детей.

За счет спонсоров планируется строительство Дома матери и ребенка, а также Центра для детей с ограниченными возможностями.