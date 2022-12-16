Ключи счастья

Свежий выпуск
Любовь Доброта, Туркестан

В пять девятиэтажных домов в новом районе города до конца года заселятся несколько тысяч человек.

Более 700 из них – из числа нуждающихся, которым полагается социальное жилье. Двум десяткам новоселов накануне Дня Независимости вручил ключи от новых квартир аким области Дархан Сатыбалды.

Среди них есть семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, граждане с инвалидностью, дети-сироты, многодетные семьи, работники бюджетных организаций, многодетные матери, малоимущие граж­дане. Все они нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Большинство встали в очередь при городском акимате много лет назад и счастливы, что этот долгожданный день наступил. Улыбки на лицах и слезы радости – привычная реакция новоселов. Многие даже не предполагали, что будут жить в новом микрорайоне в комфортабельных квартирах.

– Благодаря независимости наше государство встало на путь устойчивого развития, – отметил Дархан Сатыбалды, поздравляя новоселов с долгожданным событием. – Духовная столица – Туркестан – как областной центр перешел на новую ступень своего развития. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева планируется придать городу новый статус. Вместе с тем в своих Посланиях и поручениях Президент поставил задачу активизировать работу по обеспечению населения жильем. Сегодня 20 семей, это около 100 человек, отпразднуют долгожданное новоселье. В целом до конца года ключи от квартир получат свыше 700 очередников из социальных категорий. Различные программы, реализуемые по поручению Главы государства, направлены на обеспечение населения жиль­ем и рабочими местами.

В этом году в Туркестане планируется в общей сложности ввести в эксплуатацию 51 многоэтажный дом площадью более 200 тыс. кв. м. Это 3 296 квартир, в том числе 709 – арендных.

Жилищное строительство в городе с каждым годом набирает размах. Всюду поднимаются этажи и высятся башенные краны.

В 2023 году будут построены и сданы в эксплуатацию 62 дома. А это значит, что еще 4 202 человека отметят новоселье. Большая часть из них получит квартиры по госпрограммам «7–20–25» и «Бақытты отбасы».

В динамично развивающемся Туркестане строительство – приоритетная отрасль. Причем параллельно с жилыми домами совершенствуется коммунальная и инженерная инфраструктура, возводятся также социальные объекты, парки и скверы.

За последние четыре года в Туркестане построены две школы и три объекта сферы здравоохранения. Так что новоселам не приходится ломать голову, где учить и лечить детей.

За счет спонсоров планируется строительство Дома матери и ребенка, а также Центра для детей с ограниченными возможностями.

Популярное

Все
Казахстан празднует 31-ую годовщину Независимости
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Эвакуироваться не удалось: шесть человек погибли во время пожара в Карагандинской области
Контрактник покончил с собой из-за неразделенной любви
Военнослужащего наградили медалью за спасение жильцов горящего общежития
Закон и право в интерьере истории
Площадь Республики
В Алматы возложили цветы к монументу Независимости (видео)
Посольство России поздравило казахстанцев с Днем Независимости
Прошел год со дня аварии на шахте «Абайская». Но горняки помнят геройский поступок Махаммадисмаила Мадмарова, который спас жизни двум товарищам
В Щучинске появилась оригинальная остановка
За годы независимости индекс казахстанского паспорта вырос до 69-й позиции, став самым высоким в Центральной Азии. Это результат взвешенной внешней политики нашей страны и внутренней стабильности общества
Сотни жизней спас за время работы в ковидном госпитале врач-реаниматолог Бауыржан Сарсембаев
Навечно молодым, 20-летним, остался Халық Қаһарманы Кайрат Рыскулбеков
Работавший в 80-х в КазТАГ фотокор «Казахстанской правды» Юрий Беккер стал единственным фотографом, допущенным на судебный процесс над «декабристами»
За годы независимости в Казахстане выпестовано немало призеров различных международных образовательных олимпиад. У нас даже есть династии химиков, математиков, тренеров
Вспоминаем героев. Как рабочий-экскаваторщик Талгат Жексембеков спас жизни двух малышек, которых вынес из горящего дома
Пилотный проект единой школьной формы презентовали в Астане
Победный дух Казахстана
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
У акимов станет больше заместителей
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Развитие пунктов пропуска на границе Казахстана и России обсудили в Сенате
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
За годы независимости Казахстана спортсмены ФСО «Динамо» сумели завоевать 67 медалей на Олимпийских играх, порядка 300 наград на чемпионатах мира, этапах Кубка мира, первенствах Европы и Азии, Азиатских играх
Трёхлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Ветеран спорта, один из легендарных отечественных вратарей Куралбек Ордабаев с надеждой смотрит на развитие футбола страны и гордится алматинской командой «Кайрат», основным голкипером которой он был на протяжении 12 лет
"Нас беспокоит "пробуксовка" процессов" – Токаев о развитии интеграции ЕАЭС
Как антироссийские санкции влияют на экономику стран ЕАЭС, рассказал Токаев
Руководителя спецЦОНа и 4 полицейских подозревают в создании ОПГ в Астане
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов

Читайте также

Свежий выпуск
Конкуренция – шесть человек на место
Свежий выпуск
Суд грядет присяжных
Свежий выпуск
«Гранит» цифровой науки
Свежий выпуск
Спорт должен быть доступным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]