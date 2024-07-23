КМГ оштрафовали на полмиллиарда тенге

Экономика, Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана  совместно с органами прокуратуры провел проверку в отношении АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) на предмет соблюдения антимонопольного законодательства за 2023 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам проверки установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов.

«Так, в период с января по апрель 2023 года КМГ игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, департаментом возбуждено административное производство по части 3–1 статьи 159 КоАП РК.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 27 июня АО привлечено к административной ответственности на сумму 539,4 млн тенге.

На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме, добавили в пресс-службе.

#штраф #АЗРК #КМГ

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