КНБ пресек канал незаконной миграции в Атырауской области

В Атырауской области начато расследование по факту организации незаконной миграции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

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17 июля Департамент КНБ по Атырауской области начал досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Организация незаконной миграции».

«Проведен ряд необходимых следственных действий, направленных на обеспечение всесторонности, полноты и объективности по уголовному делу.

Указанные действия не влекут вмешательство в коммерческую и иную деятельность организаций. Какие-либо лица не задерживались.

Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит», – подчеркнули в КНБ.

Отметим, в Казнете распространяется информация, что КНБ начал проверять рекрутинговые компании и компании, представляющие рабочие разрешения иностранным специалистам в нефтегазовой отрасли, на возможные нарушения.