КНБ задержал работников "КазАвтоЖола"

Задержанные подозреваются в вымогательстве у предпринимателя денег в особо крупном размере.

Фото пресс-службы КНБ РК

В пресс-службе Комитета национальной безопасности РК сообщили о задержании работников АО "НК "КазАвтоЖол", передает Kazpravda.kz.

"КНБ совместно с Транспортной прокуратурой пресечена коррупционная деятельность руководства и работников Павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол". Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве у предпринимателя региона денег в особо крупном размере и взяты под стражу", - говорится в информации.

По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по п. 1 ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса РК.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, добавили в КНБ.