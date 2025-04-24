Книга – первый друг студента

Культура
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова готов стать библиотечным хабом

фото пресс-службы АРУ имени Жубанова

В этом году Казахстан впервые отметил Национальный день книги. К этой дате был при­урочен форум «Современное развитие библиотек – адаптация к цифровой эпохе», организованный АРУ им. К. Жубанова.

Проректор университета по науке и инновациям Рахым Бекназаров, открывая форум, напомнил, что вуз одним первых в 2022 году в пилотном режиме подключился к реализации Перспективного плана развития библиотек организаций высшего образования РК на 2022–2025 годы, разработанного Министерством науки и высшего образования при поддержке Ассоциации библиотек вузов РК. В 2024 году была полностью преобразована и обновлена библио­тека технического факультета, на очереди – библиотека исторического факультета.

– В самом начале мы переживали, как воспримут изменения наши читатели. Ведь главной задачей было расширить их круг. Сегодня мы готовы перенимать лучший опыт наших коллег и партнеров, чтобы стать точкой притяжения, хабом в библиотечном деле, – говорил Рахым Бекназаров.

Университет стоит на пороге своего 90-летия. Здесь обучаются 14 тыс. студентов. Вузовские библиотеки распределены по всем пяти учебным корпусам. Для проведения форума было выбрано научно-информацион­ное пространство им. Амангельды Айталы. Кстати, дизайн был предложен выпускниками 2023 года по специальности «графический дизайн» в качестве дипломного проекта. Здесь сохранили рабочее место профессора Айталы. Кстати, среди личных вещей ученого особое место занимает Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Проректор университета по социально-воспитательной работе Еркин Тастанкулов рассказал, как, занимаясь преобразованием библиотек, они использовали инициативы библиотекарей-практиков и экспертов, внедряли новые технологии.

С большим интересом аудитория выслушала заместителя директора библиотеки Казахского национального женского педагогического университета Петра Лапо, подключившегося к форуму в режиме Zoom. Он напомнил, что Международная федерация библиотечных ассоциа­ций и учреждений (IFLA) на последнем саммите выбрала Астану местом проведения 89-го Всемирного библиотечного и информационного конгресса в августе 2025 года.

– В отчете IFLA за 2024 год отмечено, что библиотекарям важно знать, каким будет сообщество информации и знаний в будущем, как мы будем работать и взаимодействовать, каково место библиотек в будущем. Это сложные вопросы, но библиотечные работники не должны чувствовать себя зрителями, которые просто наблюдают за тем, как развивается сфера информационной деятельности. Нужно стремиться к осознанному получению информации, – подчерк­нул Петр Лапо.

По его словам, сегодня меняются практики формирования и развития знаний, будущее несет в себе как возможности, так и проблемы.

– IFLA рассматривает равный доступ к получению знаний как базовое право каждого человека, поэтому прежде всего необходимо решать проблемы цифрового неравенства. Актуально отсутствие надежного и постоянного доступа к информации, которая представлена все больше в виртуальном пространстве. Это касается того, что мы считаем знаниями, какие инструменты используем для их поиска. Большую роль играет информационная грамотность, – отметил Петр Лапо.

По мнению участников форума, сегодня искусственный интеллект и другие технологии трансформируют общество: нужно учитывать, что рынок предложений ИИ бурно развивается, появляется много полезных приложений, в том числе и для научной деятельности, а также для развития библиотек.

Говорили на форуме и о том, что сегодня понятие «доверие» пересматривается. Наверное, впервые в обществе сложилась ситуация, когда все генерируют информацию, но нет четких критериев, индикаторов, как отличить достоверную информацию от ложной. Много информации производится в манипулятивных целях, что наносит ущерб и подрывает доверие граждан к государственным институтам. Также стоит обратить внимание на то, что навыки и способности становятся более сложными, цифровые технологии распределены неравномерно. Жизнь требует, чтобы все граждане, независимо от возраста, от социального статуса, были достаточно компетентными в области использования онлайн-услуг. Это не только угроза и вызов, но также и потенциал для формирования инклюзивной культурно-информационной среды.

Весьма плодотворно получилась и оживленная дискуссия в ходе круглого стола на тему «Методы привлечения учащихся в библиотеку». В целом же наступающие перемены убеждают, библиотекари без дела не останутся, их труд важен и востребован, но для успешной деятельности нужно смело вживаться в новые реалии. И это происходит в АРУ им. К. Жубанова. В настоящее время фонд библиотеки университета составляет 1 млн 29 тыс. экземпляров. Основная часть – книги, но также представлено более 5 тыс. диссертаций, почти 3 тыс. авторефератов и более 38 тыс. экземпляров периодических изданий.

#книги #библиотечный хаб #АРУ

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