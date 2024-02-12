Как отметил руководитель областного управления культуры, архивов и документации Куаныш Сулейменов, молодой регион богат своими литературными традициями. Начиная с 2006 года руководство области регулярно оказывает поддержку писателям и поэтам, издавая их книги за счет местного бюджета.

– Теперь книги авторов области Жетысу будут доступны жителям и гостям столицы. Эту возможность предоставил проект «Книжный караван – Жетысу», реализуемый нами впервые, – подчеркнул Куаныш Сулейменов.

В ходе мероприятия гостям были презентованы новые книги члена Союза писателей РК Жаната Елшибека и заслуженного деятеля РК Кадыра Алимкулова. Писатели отметили, что передачу своих книг в дар Национальной академической библиотеке они рассматривают как форму участия в патриотическом воспитании молодежи. По общему мнению литераторов, знакомство с историей и богатствами родной страны поможет молодым людям духовно обогатиться.

Директор НАБ РК Газиза Нургалиева поблагодарила писателей и руководство области Жетысу и передала в дар областной библиотеке им. С. Сейфуллина 1 000 книг различной жанровой и тематической направленности.