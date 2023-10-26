КНР запустила пилотируемый корабль “Шэньчжоу-17”

Запуск китайского космического корабля «Шэньчжоу-17» c тремя тайконавтами на борту прошел успешно, сообщило управление программы пилотируемых космических полетов КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: REUTERS/CHINA DAILY

Отмечается, что старт был дан в 11:14 по местному времени (09:14 по времени Астаны) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Корабль был выведен на орбиту с помощью модифицированной двухступенчатой ракеты-носителя CZ-2F/G («Чанчжэн-2-эф/джи»).

Спустя 6,5 часа после запуска, как ожидается, корабль состыкуется с китайской космической станцией. Там их встретят члены экипажа «Шэньчжоу-16».

Они работают на станции уже пять месяцев и после ротации 31 октября вернутся на Землю.

30 мая сообщалось, что после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по числу людей, одновременно оказавшихся на орбите Земли, — оно достигло 17. Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, когда на орбите одновременно собрались 14 землян.

До этого, 16 апреля, сообщалось, что спускаемая капсула китайского космического корабля «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.

С основным отсеком орбитальной станции КНР «Шэньчжоу-13» с тайконавтами на борту состыковался 16 октября прошлого года. На орбитальную станцию ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-13» была запущена с космодрома Цзюцюань за день до этого.