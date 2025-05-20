Ко Дню защиты детей (1 июня) во всех регионах республики пройдут физкультурно-массовые и оздоровительные мероприятия. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках государственного спортивного заказа функционируют свыше 7 тыс. спортивных секций, которые бесплатно посещают более 250 тыс. детей и подростков. Как уточнил спикер, эта программа действует во время летних каникул.

Во время летних каникул будут проводиться тесты Президента для детей и подростков, республиканский турнир по футболу «KAPSHAGAI KIDS TROPHY». Пройдут комплексные соревнования среди сельских школ «Ауыл спорты», республиканский турнир по футболу среди детей сельской местности «HALYK OPEN CUP».

Кроме того, ежегодно проводится национальная школьная спортивная лига среди общеобразовательных школ по 10 видам спорта.

На сегодня в Казахстане круглогодично функционируют 521 детско-юношеская спортивная школа, в которых занимаются более 406 тыс. детей, а также 14 областных и 5 республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва с общим охватом свыше 6,5 тыс. детей. Для воспитанников этих учреждений в летнее время будут организованы спортивные и спортивно-оздоровительные лагери.