Кобызистка из Карагандинской области победила на международном конкурсе в Китае

Она исполнила композицию Батырхана Шукенова «Отан-Ана» в собственной интерпретации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Кобызистка Шахназе Ильясова из посёлка Ботакара Бухар-Жырауского района стала победительницей конкурса-фестиваля «Зелёный Дракон» в городе Санья. Она исполнила композицию Батырхана Шукенова «Отан-Ана» в собственной интерпретации.

По информации областного акимата, победителей конкурса выбирали в нескольких номинациях: игра на национальных инструментах, вокал, хореография, хор, театральное мастерство, дизайнерское дело и изобразительное искусство.

Шахназе Ильясова стала первой в номинации «Игра на национальных инструментах». Она играет на прима-кобызе.

«На конкурсе я выступала соло. Сыграла композицию Батырхана Шукенова «Отан-Ана», но в собственной обработке, которая отличалась от оригинала. Я не ожидала, что займу первое место, для меня это стало большим сюрпризом. Благодаря этой победе теперь у меня есть право на бесплатное участие в любом международном конкурсе, которые проводят те же организаторы, что и фестиваль «Зелёный дракон». Следующие их конкурсы, к примеру, будут в Испании и Венгрии, но я пока не решила, на какой из них поеду», – рассказала Шахназе Ильясова.

Сейчас она преподаёт игру на кобызе в Центре дополнительного образования «Руханият» в Ботакаре. Владеть национальным инструментом у неё учатся больше десяти детей.

Победа Шахназе Ильясовой в «Зелёном драконе» не единственная. В прошлом году она заняла первое место на международном онлайн-конкурсе Golden Time Talent, также её внесли в список бриллиантовых союзников глобальной конфедерации талантов. На её счету и многочисленные победы на областных и республиканских конкурсах.