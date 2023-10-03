Когда дадут отопление в Астане. В акимате назвали дату

Сейчас к отоплению в столице подключено 116 соцобъектов

Фото: Kazpravda.kz

Отопительный сезон в Астане стартует с 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ранее по заявке начали подключать школы, детсады, больницы. По данным пресс-службы, к отоплению уже подключено 116 соцобъектов.

Вчера в городской администрации пояснили, что отопительный сезон в столице начинается тогда, когда на протяжении 5 дней устанавливается среднесуточная температура +10 градусов и ниже. Отмечалось, что в ближайшие дни похолодание не ожидается, погода плюсовая.

Ранее в министерстве энергетики сообщили, в каких регионах Казахстана начался отопительный период.