Когда ESG-отчетность станет обязательной для фининститутов

Фото из открытых источников

Об этом рассказала зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мария Хаджиева на форуме Digital Bridge.



Сегодня 79 компаний из 150, которые входят в официальный список Казахстанской фондовой биржи, сдают отчетные показатели ESG-отчет.

В апреле текущего года АРРФР разработало руководство, опираясь на международную практику. Оно уже прошло апробацию. Само руководство включает в себя отчетность по воздействию финансовых организаций на окружающую среду, социальную сферу, экономику, оценку влияния ESG-факторов на финансовые показатели самой организации.

С 1 января 2025 года раскрытие информации будет обязательным для всех финансовых организаций.

«Учитывая новизну и объем этих данных, мы не ждем, что отчеты будут идеальны, но это будет началом пути», – сказала Хаджиева, добавив, что и заемщики должны понимать, завтра это будет и их реальностью тоже.

На сегодня приняты две дорожные карты ESG – по повышению осведомленности по вопросам ESG и внедрению принципов ESG. Вторая карта направлена на создание нескольких внутренних документов, в том числе банками второго уровня. В частности, это система управления рисками, которая напрямую воздействует на заемщиков.

"Поскольку, принимая на себя дополнительные риски, банки все это финансово транслируют на своих заемщиков. Будет проводиться сбор и учет информации по выбросам. Проектное финансирование, система отчетности, система достоверности, система корпоративного управления – все это включается в принципы ESG - все это будет анализироваться в рамках системы управления рисками банков при осуществлении заемных операций», – сообщила Мария Хаджиева.

Также, по ее словам, в 2024 году будет проводиться климатическое стресс-тестирование по финансируемым банками проектам.

В рамках дорожной карты по повышению осведомленности, агентство, международные и казахстанские финансовые институты, будут рассказывать, что представляет из себя ESG широкой общественности.

Напомним, ESG-отчет – это нефинансовая отчетность, сообщающая инвесторам, государственным органам и общественности о целях и задачах бизнеса с точки зрения ответственного подхода. Компания берет на себя обязательства решения экологических, социальных и управленческих проблем.