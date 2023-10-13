Когда ESG-отчетность станет обязательной для фининститутов

С 1 января 2025 года финансовые организации Казахстана обяжут сдавать ESG-отчетность
Об этом рассказала зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мария Хаджиева на форуме Digital Bridge.
Сегодня 79 компаний из 150, которые входят в официальный список Казахстанской фондовой биржи, сдают отчетные показатели ESG-отчет.
В апреле текущего года АРРФР разработало руководство, опираясь на международную практику. Оно уже прошло апробацию. Само руководство включает в себя отчетность по воздействию финансовых организаций на окружающую среду, социальную сферу, экономику, оценку влияния ESG-факторов на финансовые показатели самой организации.
С 1 января 2025 года раскрытие информации будет обязательным для всех финансовых организаций.
«Учитывая новизну и объем этих данных, мы не ждем, что отчеты будут идеальны, но это будет началом пути», – сказала Хаджиева, добавив, что и заемщики должны понимать, завтра это будет и их реальностью тоже.
На сегодня приняты две дорожные карты ESG – по повышению осведомленности по вопросам ESG и внедрению принципов ESG. Вторая карта направлена на создание нескольких внутренних документов, в том числе банками второго уровня. В частности, это система управления рисками, которая напрямую воздействует на заемщиков.
"Поскольку, принимая на себя дополнительные риски, банки все это финансово транслируют на своих заемщиков. Будет проводиться сбор и учет информации по выбросам. Проектное финансирование, система отчетности, система достоверности, система корпоративного управления – все это включается в принципы ESG - все это будет анализироваться в рамках системы управления рисками банков при осуществлении заемных операций», – сообщила Мария Хаджиева.
Также, по ее словам, в 2024 году будет проводиться климатическое стресс-тестирование по финансируемым банками проектам.
В рамках дорожной карты по повышению осведомленности, агентство, международные и казахстанские финансовые институты, будут рассказывать, что представляет из себя ESG широкой общественности.
Напомним, ESG-отчет – это нефинансовая отчетность, сообщающая инвесторам, государственным органам и общественности о целях и задачах бизнеса с точки зрения ответственного подхода. Компания берет на себя обязательства решения экологических, социальных и управленческих проблем.