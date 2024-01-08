Домашних тиранов могут выселять по решению суда – МВД РК

Выселение будет временным и в рамках особых требований

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Председатель комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на еженедельном брифинге озвучил статистику семейных преступлений и рассказал о предпринимаемых мерах их профилактики, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам спикера, в рамках нового законодательства за второе полугодие 2023 года рассмотрено 50 тыс. обращений о бытовых скандалах, по 64% материалам возбуждено административное производство.

Вместе с тем вдвое увеличилось количество привлеченных к адмаресту. Более 27 тыс. семей примирились в суде.

Отмечается, что министерство активизировало профилактическую работу с семьями, подвергшимися насилию.

Так, для безопасности потерпевших за 2023 год вынесено 87 тыс. защитных предписаний и установлено 15 тыс. особых требований к поведению правонарушителя. За ними ведется усиленный полицейский контроль. Пресечено 12 тыс. нарушений.

Реализуется дорожная карта по пересмотру политики по профилактике бытового насилия, в рамках которой участковыми посещено 150 тыс. семей, выявлено более 500 семей, нуждающихся в помощи государства.

Также планируется криминализировать умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

"В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселить «агрессора» из жилища. При этом, ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации. Также, суд будет вправе назначить прохождение «агрессором» обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения. Аналогичные особые требования к поведению будут устанавливаться и в рамках Уголовного кодекса. Более того, в МВД будет создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием", – рассказал Зулхаиров.



