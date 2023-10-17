Количество привлеченных к ответственности семейных дебоширов выросло в 3 раза – МВД

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Ужесточение норм в сфере семейно-бытовых конфликтов привело к росту привлеченных к ответственности 

Фото: Kazpravda.kz

Об этом на заседании правительства сегодня рассказал вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха.

Он напомнил, что с 19 мая вступили в силу поправки в уголовное законодательства по наиболее распространенным преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений.

«Теперь причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в сфере семейно-бытовых отношений влечет лишение свободы до 6 лет. Это позволило изолировать дебоширов на период следствия.

1 июля внесены поправки в административное законодательство – увеличены сроки ареста. В зависимости от деяния предусмотрены фиксированные сроки ареста не менее 5 суток.

Ужесточена процедура применения. Сейчас можно примириться только один раз и только в суде. Ранее ограничений не было», – перечисли он.

По словам спикера, ранее без заявления жертвы у полиции не было основания привлечения дебоширов. По этой причине 60% всех обращений оставались без реагирования. Поправки позволили начинать адмпроизводство по факту совершения бытового насилия. На сегодня по 92% нарушениям составляются адмпротокол. Окончательная оценка дается судом.

«Как результат за последние три месяца количество привлеченных домашних тиранов возросло в 3 раза. Если во втором квартале к ответственности было привечено 7 тыс таких лиц, то в третьем – уже 27 тыс. В 2 раза увеличилось и число арестованных, – отметил Лепеха. 

Он добавил, что, несмотря на то, что по итогам полугодия наблюдался рост бытовых преступлений, в результате принятых мер по итогам 9 месяцев наметилась тенденция к их снижению, при этом сократилось количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровью.

Вице-министр рассказал о мерах профилактики насилия в семье. Так, в отношении дебоширов составлен 51 тыс. адмпротоколов, арестовано более 13 тыс лиц. Уставлено 11 тыс. особых требований, для безопасности потерпевших вынесено 68 тыс. защитных предписаний. Все привлеченные лица ставятся на профучет и за ними осуществляется усиленный полицейский контроль», – отметил Лепеха.  

В заключении вице-министр поделился обсуждаемым новшеством в отношении выселения агрессора из дома, не зависимо от того, есть ли у него дополнительное жилье. В настоящее время суд не может запретить тирану проживать с семьей, если ему больше негде жить.

#статистика #МВД #Конфликт #наказание #насилия

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