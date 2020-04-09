Количество заболевших коронавирусом казахстанцев достигло 759

Коронавирус
1956
Айдана Демесинова
В Казахстане число зараженных COVID-19 достигло 759 человек. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 часов 9 апреля в стране сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazpravda.kz.

"Зарегистрировано еще 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией из них, в Алматы - 1, в Шымкенте - 4, в Акмолинской области - 13, в Кызылординской - 7, в Западно-Казахстанской - 2, в Атырауской - 3, в Карагандинской - 2", - проинформировали в Оперативном штабе.

Всего в стране подтверждено 759 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 223, Алматы – 120, Шымкенте - 27, Кызылординской области - 92, Карагандинской области - 57, Акмолинской области - 56, Жамбылской области - 45, Атырауской области - 39, Туркестанской области - 34, СКО - 25, Актюбинской области - 11, Алматинской области - 10, ВКО - 6, Мангистауской области - 6, ЗКО - 4, Костанайской области - 3, Павлодарской области - 1.


Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]