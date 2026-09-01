Акцию «Дорога в школу» провели в Атырау

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В воинской части №5546 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, дислоцированной в городе Атырау, прошла благотворительная акция «Дорога в школу». Мероприятие направлено на оказание помощи детям военнослужащих и поддержку многодетных семей в преддверии нового учебного года.

При спонсорской поддержке АО Halyk Bank ребятам школьного возраста были вручены необходимые принадлежности — рюкзаки, тетради, ручки и другие канцелярские товары.

Командир части полковник Самет Кулахмедов подчеркнул значимость подобных инициатив:

«Каждая оказанная детям поддержка — это возможность повысить их стремление к знаниям и сделать уверенный шаг в будущее. Такие добрые инициативы являются важной частью социальной поддержки семей военнослужащих».

Акция «Дорога в школу» уже стала доброй традицией, укрепляющей принципы взаимопомощи и социальной ответственности. Национальная гвардия ежегодно принимает активное участие в проекте, уделяя особое внимание созданию условий для успешной подготовки детей к учебному году.

Благодаря совместным усилиям военнослужащих и партнеров, акция в Атырау стала ярким примером заботы о будущем поколении и поддержки семей, чья жизнь связана со службой Родине.