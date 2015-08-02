Команда ВС РК принимает участие в I Армейских международных играх в России

Общество
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Наталия Буланова
Фото пресс-службы МО
На полигоне "Алабино" Московской области официально стартовали Первые Армейские международные игры-2015. Вооруженные силы Казахстана в масштабном международном соревновании представляют свыше 200 военнослужащих трех видов войск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается, торжественная церемония открытия проходила в несколько эпизодов на земле и в небе. Зрители увидели историю Древней Греции, вспомнили страницы "Богатырской славы", стали свидетелями уникального шоу "Танковый балет", парадного марша боевой техники российской армии и выступления групп высшего пилотажа "Русские витязи". В завершение церемонии парадным строем прошагали сами команды – участницы Международных армейских игр-2015.

"На Первых международных армейских играх-2015 собрались сильнейшие представители Вооруженных сил 17 государств. В течение двух недель, с 1 по 15 августа, в составе 57 команд они будут соревноваться за звание лучших в полевой, воздушной и морской выучке. За ходом игр будут следить 20 групп независимых наблюдателей из шести стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки", – отмечает пресс-служба ведомства.

Вооруженные силы Казахстана в масштабном международном соревновании представляют свыше 200 военнослужащих трех видов войск. Они выступят в "Танковом биатлоне", "Авиадартс" и "Каспийское море" (морской биатлон).

"Танковый биатлон для нашей команды соревнование не новое. С каждым разом трасса расширяется, становится более сложной. В прошлом году на танковом биатлоне мы заняли второе место. Надеемся и в этом году на призовые места. В течение года очень серьезно готовились. Что касается "Авиадартса", в нем мы участвуем впервые. Нас представляют сильные экипажи, и мы надеемся на хорошие результаты", – отметил на церемонии открытия министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов.

Самым крупным по числу участников соревнованием армейских игр станет "Танковый биатлон". На полигоне "Алабино" казахстанским танкистам предстоит состязаться с танковыми экипажами России, Китая, Индии, Анголы, Венесуэлы, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Армении, Сербии, Таджикистана и Кыргызстана.

В это же время на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области будет дан старт конкурсу "Авиадартс". Летчики ВВС Казахстана на Миг-29, Су-25, Су-27 и Ми-8 покажут свое мастерство пилотирования самолетами и вертолетами и поборются за звание "хозяев неба" с летными экипажами России, Беларуси и Китая.

А в российских акваториях Каспия в этот момент наши моряки на ракетно-артиллерийских кораблях "Сарыарка" и "Орал" и бригада морской пехоты РгК "Запад" будут состязаться в мастерстве в морском биатлоне.

Согласно правилам победители первых Армейских международных игр-2015 будут определяться по итогам каждого конкурса, а также в общекомандном зачете. Для награждения подготовлено 480 комплектов медалей и 14 кубков.

За общую победу в играх команде-победительнице будет вручен главный кубок Армейских международных игр.

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