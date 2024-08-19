Нефть и попутный газ незаконно добывала компания в Мангистау
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Природоохранная прокуратура в ходе анализа выявила очередные нарушения экологического законодательства
Компанию-нарушителя оштрафовали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области
Как выяснилось, недропользователь ТОО «Жалгызтобемунай» в период с 1 по 11 января 2024 года без наличия экологического разрешения осуществлял добычу нефти и попутного газа.
«По акту прокурорского надзора, указанная компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса РК об административных правонарушениях», – сообщили в надзорном органе.
Сумма наложенного штрафа составила 7,8 млн тенге.