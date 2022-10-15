Комплексную программу сотрудничества подписали Казахстан и Туркменистан

В рамках государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в присутствии глав государств подписали Комплексную программу по сотрудничеству между правительствами двух стран на 2022-2024 годы, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Договоренность о разработке совместной Комплексной программы была достигнута в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан в октябре 2021 года.

Комплексная программа предусматривает реализацию 30 мероприятий в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, здравоохранения. Основной акцент сделан на налаживание прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран.

Это активизация деятельности Делового совета, проведение бизнес-форумов, проработка вопросов создания торговых домов, поставок локомотивов и комплектующих для туркменских железных дорог, автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники казахстанского производства, а также услуг казахстанских сервисных компаний с применением финансово-страховых инструментов АО «ЭСК «KazakhExport».

Также достигнута договоренность о проработке создания на территории Казахстана совместных агропромышленных комплексов с привлечением частного капитала двух стран.

Комплексная программа предусматривает меры по усовершенствованию правовой базы для создания преференциальных условий торговли, обмена информацией в сфере технического регулирования и обязательных (в т.ч. ветеринарных, фитосанитарных) требованиях к импортируемой продукции, обмен опытом и передовыми технологиями в области выращивания сельскохозяйственных культур и их семеноводства.

Также, учитывая возросшую значимость координации мер в сферах транспорта и транзита, стороны договорились продолжить работу по установлению благоприятной тарифной политики на транзитные перевозки контейнеров по территории двух стран из/в Китай, проработают вопрос открытия паромного сообщения между портами «Туркменбаши - Курык - Махачкала».