Министерство культуры и информации Республики Казахстан совместно с Единым оператором грантов объявляет о начале приема заявок на конкурс малых грантов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минкультуры, победители конкурса получат финансирование до 1 000 000 тенге на реализацию проекта сроком до 3 месяцев, а также методическую поддержку от организаторов.

Гранты будут предоставлены в рамках следующих приоритетных направлений:

- развитие волонтерских инициатив (в условиях ЧС, экологическое, медицинское, культурное, социальное, зооволонтерство) (60 грантов);

- развитие инклюзивного общества (18 грантов);

- поддержка сельских инициатив (18 грантов).

Сроки подачи заявок:

- по направлениям волонтерства: с 16 июля по 4 августа;

- по направлениям инклюзии и инициатив в сельской местности: с 21 июля по 7 августа;

К участию приглашаются:

- зарегистрированные неправительственные организации (НПО);

- инициативные группы;

- физические лица, достигшие 18-летнего возраста.

Подробности на сайте Центра поддержки гражданских инициатив - www.cisc.kz (раздел «Гранты» → «Малые гранты»), где также размещена информация о конкурсах и организаторов конкурса.

Конкурс проводится НПО, реализующими грантовые проекты.