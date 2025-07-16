Министерство культуры и информации Республики Казахстан совместно с Единым оператором грантов объявляет о начале приема заявок на конкурс малых грантов, передает Kazpravda.kz
По информации Минкультуры, победители конкурса получат финансирование до 1 000 000 тенге на реализацию проекта сроком до 3 месяцев, а также методическую поддержку от организаторов.
Гранты будут предоставлены в рамках следующих приоритетных направлений:
- развитие волонтерских инициатив (в условиях ЧС, экологическое, медицинское, культурное, социальное, зооволонтерство) (60 грантов);
- развитие инклюзивного общества (18 грантов);
- поддержка сельских инициатив (18 грантов).
Сроки подачи заявок:
- по направлениям волонтерства: с 16 июля по 4 августа;
- по направлениям инклюзии и инициатив в сельской местности: с 21 июля по 7 августа;
К участию приглашаются:
- зарегистрированные неправительственные организации (НПО);
- инициативные группы;
- физические лица, достигшие 18-летнего возраста.
Подробности на сайте Центра поддержки гражданских инициатив - www.cisc.kz (раздел «Гранты» → «Малые гранты»), где также размещена информация о конкурсах и организаторов конкурса.
Конкурс проводится НПО, реализующими грантовые проекты.