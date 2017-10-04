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Конкурсы
Конкурсы
4 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы на 04.10.2017. Содержание -
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Где жить бездомышам?
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«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
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По долгу службы и зову сердца
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00:47
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Наша работа – о госслужащих забота!
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45-градусная жара придет в Казахстан
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
17 июня 2022 г. 22:08
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
16 июня 2022 г. 1:30
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
16 июня 2022 г. 2:00
Секретные материалы казахстанских недропользователей
17 июня 2022 г. 22:41
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
16 июня 2022 г. 21:26
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
16 июня 2022 г. 15:15
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
16 июня 2022 г. 1:00
Духовная сила Улытау
16 июня 2022 г. 9:36
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
16 июня 2022 г. 13:52
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
17 июня 2022 г. 2:30
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
16 июня 2022 г. 11:10
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
16 июня 2022 г. 1:15
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
17 июня 2022 г. 12:55
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
17 июня 2022 г. 1:45
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25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
25 мая 2022 г. 1:15
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25 мая 2022 г. 15:02
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Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
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Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
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Казахстанская правда
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