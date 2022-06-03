Общество
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Валентина Мелехова, Костанайская область

Строительство Второй республики

Конституционная реформа обеспечит либерализацию политической системы и внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований.

Казахстан находится на пороге важного политического события, которое действительно станет историческим. Референдум станет началом нового этапа развития общества. Грядущие поправки и дополнения в Основной закон страны сегодня обсуждают на всех уровнях. Об этом говорили и на встрече членов партии «Ауыл» с активистами Костаная.

– Таким изменениям предшествовали январские события, которые лучше бы никогда не повторялись. За 30 лет в Казахстане было сделано много хорошего, но были и перекосы, и недовольства. В связи с этим требуется модернизация всей нашей политической жизни, – отметил председатель Костанайского областного филиала НДПП «Ауыл» Сабит Исмуратов. – Референдум особенно важен для жителей села. Ведь мы все родом из деревни, поселка. Мы не хотим, чтобы были различия между городом и селом по экономическим и социальным аспектам.

Изменения, запущенные конституционной реформой, призваны улучшить жизнь казахстанцев. Ожидается, что будет дан толчок социально-экономическому развитию страны, повысится благосостояние граждан.

– В условиях быстро меняющегося мира и процесса глобализации политическая система Первой республики не успевала системно трансформироваться и подстроиться к современным реалиям и вызовам времени, начали проявляться застойные явления, прежде всего отражавшиеся на политической сфере, которая уже не обеспечивала общественный консенсус. Вторая республика означает новый этап в истории Казахстана, который начался сразу после января 2022 года, – сказал кандидат философских наук, профессор КФ ЧелГУ Денис Качеев. – Следует понимать, что Вторая республика – это прежде всего конституционный апгрейд, улучшение.

Многочисленные поправки в Конституцию при их принятии на референдуме внесут в жизнь казахстанцев множество преоб­разований.

– Вся политическая система, вся политика имеет смысл только в том случае, когда она обеспечивает координацию всех сфер жизнедеятельности человека. И верхушкой этого айсберга, безусловно, является Конституция. Она должна быть такой, чтобы, по выражению Президента Токаева, представлять «Новый Казахстан как общество справедливости». Так что же такое справедливость? Как и любая ценность, она не может быть однозначна. Если подойти к этому вопросу философски, то вспомним Аристотеля, который обозначает справедливость как обеспечение достойных условий жизни каждому человеку, – пояс­нил кандидат философских наук, профессор КИНЭУ Петр Дик.

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