Общество
Конституционная реформа закладывает новую государственную модель в Казахстане – Берик Уали
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Члены Республиканского штаба по поддержке референдума встретились с фермерами и аграрными товаропроизводителями Шымкента.

Сквер в жилом массиве стал местом проведения встречи с жителями древнего Сайрама, большинство из которых занято сельскохозяйственным производством. Они собрались, чтобы послушать, как будет проводиться референдум по поправкам в Конституцию, какие основные изменения предлагается внести и какой ожидается эффект. 

Председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали познакомил аудиторию с основными направлениями реформ, которые способны кардинально изменить в лучшую сторону политическую систему страны и жизнь всех казахстанцев.

– Референдум направлен на то, чтобы отойти от суперпрезидентской формы правления, – подчеркнул Берик Уали. – То есть часть своих полномочий Глава государства распределит между рядом государственных органов. У нас есть достаточно времени, чтобы разъяснить жителям городов и аулов цели референдума, рассказать о том, какие поправки в Конституцию планируется внести. Конституционная реформа носит общенациональный характер и закладывает новую государственную модель. 

Ректор Южно-Казахстанского государственного педагогического университета Гульжан Сугирбаева напомнила, что референдум не проводился очень много лет. Внесение изменений в Основной закон нашей жизни – один из шагов страны по пути демократизации, а она невозможна без воли народа.

– Думаю, Касым-Жомарт Токаев при принятии решения о референдуме стремился соответствовать статусу народного Президента, – считает Гульжан Сугирбаева. – Если до этого преобразования проводились на основании законов, принимаемых лишь Парламентом, то сейчас наступила эпоха доверия, когда человек, стоящий у власти, должен заручиться поддержкой всех граждан своей страны. После январских событий доверие к государству, правоохранительным органам заметно пошатнулось. Поэтому столь серьезные реформы должны проводиться с полного одобрения и при поддержке народа. Я хочу призвать жителей Сайрама дружно проголосовать и быть с народом, с Президентом.

Члены Республиканского штаба по поддержке референдума едины во мнении, что такие меры модернизации партийно-политической сферы, как переход к смешанной избирательной системе, снижение количества подписей для регистрации партий, разработка правил ведения предвыборной агитации в социальных сетях, усилят вектор демократизации в стране, так необходимый для построения Нового Казахстана. Каждый проголосовавший сможет почувствовать свою сопричастность к грядущим изменениям в стране. 

Подводя итоги встречи, председатель Ассоциации этнокультурных объединений узбеков РК «Дустлик» Икрам Хашимжанов убежден, что в Казахстане грядут большие изменения. Время глобализации требует новых смелых решений. И руководство страны принимает их очень своевременно.

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