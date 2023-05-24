Контрабанду на 25 млн тенге пресекли в Жамбылской области
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43 тысячи пачек табачных изделий пытались незаконно ввезти в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.
18 мая военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области на участке пограничного отделения «Кеңес» Меркенского района выявили 43 тысячи пачек контрабандных табачных изделий.
Товар оценочной стоимостью более 25 млн тенге передан в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для принятия процессуального решения.