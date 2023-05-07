Концерт, ярмарка и полевая каша: как столица отмечает День защитника Отечества

Общество
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Сегодня в Казахстане празднуют День защитника Отечества. Во всех регионах проходят праздничные мероприятия: митинги, шествия и концерты. По традиции они организованы и в военном городке столицы, передает Кazpravda.kz.         

Фото пресс-службы акимата Астаны

В жилом массиве "Уркер" прошел концерт в честь Дня защитника Отечества.

В мероприятии участвовали и дислоцирующиеся в ЖМ солдаты военного оркестра столичной оперативной бригады Нацгвардии, передает официальный сайт столичного акимата.

Почетными гостями праздника стали жители столицы, а также отставные и действующие военнослужащие №5573 военной части Нацгвардии РК.

"С момента принесения присяги на каждого военного возлагается большой груз ответственности за мирное небо над головой каждого казахстанца. Это не ноша, это честь: быть защитниками страны, выполнять свой долг перед Отечеством и посвятить жизнь служению Родине. Поздравляю каждого военнослужащего с праздником!" - сказал командир воинской части №5573 Нацгвардии РК, полковник Аян Есжанов.

После завершения концерта гостей угостили кашей, приготовленной на полевой кухне солдатами Национальной гвардии страны.

А школьники из кулинарного кружка местного дворового клуба организовали ярмарку товаров и выпечки.

#Астана #День защитника Отечества

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