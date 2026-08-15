Воистину народный

Вокруг звучала музыка

Король казахского вальса родился в селе Шауильдер Отрарского района Южно-Казахстанской области в семье, где всегда звучала музыка. Отец, колхозный кузнец Анапия, хорошо играл на баяне и кобызе, сочинял стихи и музыку к пес­ням, которые исполняла мама Сакыпжамал – великолепная народная певица.

После окончания в Сарыагаше зооветеринарного техникума в 1950 году Шамши призвали в армию. Отслужив на Сахалине, поступил в Ташкентское музыкальное училище на отделение тео­рии музыки. Но вскоре он уехал в Алма-Ату, где поступил в консерваторию им. Курмангазы по классу композиции.

Знаменитую патриотическую пес­ню «Менің Қазақстаным», ставшую в 2006 году гимном Казахстана, 26-летний Шамши написал в соавторстве с однокурсником-домбристом Жумекеном Нажимеденовым. Первой эту песню на республиканском радио исполнила известная певица Жамал Омарова.

После «Менің Қазақстаным» Шамши вдохновенно писал одну песню за другой, успевая подрабатывать художественным редактором на Казахском радио. Единственное, на что у него не хватало времени, – регулярно посещать занятия. Его не раз отчисляли из консерватории за пропуски, он восстанавливался, но стать примерным студентом ему так и не было суждено. В перерывах между изгнания­ми Шамши успел окончить два курса факультета журналистики КазГУ, куда ему помогли поступить поклонники.

Зато каждая его песня, где он соединял европейский вальсовый ритм с широким размахом казахской степи, становилась событием.

Одной из первых знаменитых лиричес­ких песен Шамши стала «Қайықта» («В лодке»), написанная в 1957 году. Главной исполнительницей, сделавшей ее по-настоящему популярной и народной, вновь стала Жамал Омарова, с которой он очень дружил. В 1958-м Шамши написал «Ақмаңдайлым» – «Светлоликая» на стихи поэта Музафара Алимбаева, а исполнила ее легендарная Роза Багланова.

«Шамши и Музафар пришли ко мне домой, чтобы показать песню, – рассказывала певица. – Она настолько мне понравилась, что я ее запела сразу, а через два-три дня «Ақмаңдайлым» звучала уже на Казахском радио. Слушатель, как и я, полюбил ее мгновенно. Должна сказать, что песни Калдаякова слушали в тех странах, где я бывала на гастролях и где не знали казахского языка. Его творчество покоряло всех своей необыкновенной, трогающей душу теплотой и чувством ритма».

По словам композитора, он сначала писал музыку, а потом искал того, кто может написать текст к ней. Работая на Казахском радио вместе с известным поэтом и драматургом Максутбеком Майшекиным, они написали «Бәрінен де сен сұлу» – «Самая прекрасная». Автор слов, изменив размер и ритм, адаптировал под нее текст известного стихотворения Магжана Жумабаева «Сен сұлу», посвященного его жене и музе Зулейхе. Первой эту песню они доверили исполнить Майре Журсиновой.

Музыковеды, объясняя секрет необыкновенной популярности композитора, считают, что Калдаяков объединил казахскую народную лирику с традиция­ми мировой музыкальной культуры.

«На мой взгляд, сердце каждого казаха наполнено лирикой и душевностью, – говорил сам Калдаяков. – Но чтобы быть композитором, надо знать творчество и своего, и других народов тоже».

Как рождались песни

Почитателями его творчества были и члены Политбюро ЦК компартии Казахстана во главе с Динмухамедом Кунаевым, и рядовые чабаны на далеком джайляу.

Шамши Калдаяков сотрудничал с лучшими поэтами-песенниками своего времени. Среди его соавторов – Туманбай Молдагалиев («Бақыт құшағында»), Кадыр Мырзалиев («Тамды аруы»), Нурсултан Алимкулов («Қайдасың»), Гафу Каирбеков («Ана туралы жыр»).

Вот как, к примеру, родилась популяр­нейшая «Бақыт құшағында». Туманбай Молдагалиев был тогда старшим редактором отдела поэзии издательства «Жазушы». Придя как-то на работу, он увидел расхаживающего по коридору Шамши Калдаякова. Композитор попросил написать слова к уже готовой мелодии, смысл которой был примерно таким – молодежь на танцах.

«Я был в то время сам еще молод, и мы с женой частенько захаживали на танцы в КазГУ. Поэтому мне не составило труда за несколько минут изложить на бумаге те волнующие чувства, которые испытываешь в зале, где звучит музыка, а кругом так много молодых красивых лиц, – вспоминал поэт. – Стихи, где есть такие слова «Не уходи от меня. Давай потанцуем еще…», Шамши до того по­нравились, что он не стал дожидаться, когда ему их напечатают, а сразу положил рукописный текст в карман: «А то вдруг кто-нибудь перехватит».

Через некоторое время перезвонил: «Приезжай на радио, нашу с тобой пес­ню споет сам Ришат Абдуллин». Песня в исполнении народного артиста СССР была великолепна. Шамши был доволен. Он радовался как ребенок! Я, конечно, не разделял его восторгов, но, когда однажды пошел провожать друга на железнодорожный вокзал, был потрясен. Из всех динамиков неслась «Бақыт құшағында», а молодежь под нее танцевала прямо на перроне. Эту песню Шамши посвятил своей супруге Жамиле Калдаяковой, очень увлекавшейся танцами».

Шамши Калдаяков, как утверждают современники, был из тех авторов, кто писал музыку сердцем. Посвящая свои песни кому-то, он дарил им частичку своей души. Один из этих людей – народный артист СССР Асанали Ашимов. Песня «Қыз сағынышы» посвящена истории любви тогда еще студента актерского факультета консерватории им. Курмангазы к Майре Аймановой, его будущей жене.

Посвящение композитору

А вот история песни «Ән-аға», посвященной самому Шамши.

В день смерти композитора, 29 февраля 1992 года, большой поклонник его творчества, журналист Калдыбек Курманалиев написал ее слова как дань уважения великому земляку, преклоняясь перед его светлым, греющим души людей талантом. Родилась она в Шымкенте, в доме друга Шамши – Сугирали Сапаралиева.

– Идея написать на смерть композитора песню, кстати, принадлежала ему, – вспоминает журналист. – Наигрывая на гармони, Саке тоскливо повторял: «Шамши, что же ты наделал?!» И все пытался сочинить траурную мелодию. Я вмешался: «Саке, если вы не против, можно это сделаю я? Сыграйте без слов попурри из песен Шамши». И по мотивам мелодии Короля казахского вальса я написал в тот грустный вечер новую песню. Я не поэт, но чтобы не забыть мелодию, накидал дежурный вариант текста песни «Ән-аға». Прилетев на следующее утро в Алматы, отдал их поэту Ибрагиму Исаеву.

Первое исполнение этой песни сос­тоялось в том же году в Шымкенте на фестивале имени Шамши Калдаякова. Там прозвучало около 49 песен, посвященных ему. Потом этот фестиваль стал ежегодным, количество песен о Шамши перевалило за сотню, но он неизменно открывается песней «Ән-аға».

Одна интересная деталь. Эту песню я написал, когда мне было 26, а Шамши в этом же возрасте написал «Менің Қазақстаным», ставшую впоследствии государственным гимном страны.

...Самый популярный в народе композитор так и не стал при жизни членом Союза композиторов. Для этого нужно было получить не только признание народа, но и окончить консерваторию, в последующие два года сочинить крупную ораторию или кантату, написать музыку к одноактной опере или балету.

Звание члена Союза композиторов Шамши дали только после смерти – уже в годы независимости. Так же запоздало, хотя и при жизни, ему было присвоено звание народного артиста республики.