Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане

17 ноября на сцене театра «Астана Опера» собрались знаменитые деятели искусства, которые пришли поздравить легендарную певицу Бибигуль Тулегенову с 95-летием, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Концерт, поддержанный МКИ РК, стал музыкальным приношением «Астана Опера» выдающейся оперной певице.

Зал едва вместил всех желающих воочию увидеть одну из самых почитаемых казахстанских певиц. Вечер начался с яркой сцены «Тойбастар» из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Лауреаты конкурса Б. Тулегеновой Расул Жармагамбетов и Татьяна Вицинская, хор, оркестр и балетная труппа «Астана Опера» под управлением дирижера кавалера ордена «Құрмет» Руслана Баймурзина задали праздничный тон всему концерту.

Его украшением стало стихотворение «Бибігүл - ән» Фаризы Оңғарсыновой, прозвучавшее в прочтении заслуженного деятеля Казахстана Нурлана Онербаева. А знаменитая песня «Бұлбұл» Латифа Хамиди, давно ставшая неофициальным символом творчества Б. Тулегеновой, в исполнении ее ученицы заслуженного деятеля Казахстана Толкын Забировой, была воспринята всеми как признание в любви от всего народа.

Присутствие в зале Бибигуль Ахметовны придало вечеру особую атмосферу – каждое выступление словно переплеталось с историей ее творчества, а видеооформление переносило во времена ее молодости.

Поздравить своего наставника в Астане приехала известная певица, народная артистка Башкортостана Альфия Каримова, она исполнила каватину Розины из оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. За дирижерским пультом блистал заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров.

Одним из самых ярких номеров было выступление знаменитой балерины заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Бекетаевой и оперной певицы Назым Сагинтай с номером «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса. Сочетание танца и вокала под звуки арфы, виолончели и симфонического оркестра добавило вечеру свою уникальность.

Особый подарок преподнесла труппа «Астана Балет», исполнившая казахский танец «Ата толғауы». Публика также тепло приняла попурри на темы казахских песен в исполнении инструментального ансамбля Forte Trio.

Инструментальная музыка была представлена и сочинением «Аққу» Нургисы Тлендиева в интерпретации народной артистки Казахстана домбристки Айгуль Улкенбаевой.

А народный артист Казахстана Шахимардан Абилов вместе с детским хором «Астана Опера» исполнили знаменитую «Желсіз түнде жарық ай» Абая, которая звучала так, словно сама природа подпевает каждому слову. Оркестр под управлением дирижера Руслана Баймурзина смог точно передать нежность этого произведения.

Лауреаты вокального конкурса Бибигуль Ахметовны – заслуженные деятели Казахстана Медет Чотабаев, Жанат Шыбыкбаев исполнили сцену Te Deum и арию Каварадосси из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, а Салтанат Ахметова – Вальс Миреллы Шарля Гуно, оставив зрителей в восхищении своей виртуозностью.

Следом прошел «Парад теноров» – яркое выступление солистов «Астана Опера» - заслуженного деятеля Казахстана Меира Байнеша, Талгата Аллабиринова и Нургалыма Аманбая.

Не менее увлекательными были и номера заслуженного деятеля Казахстана, ученицы Бибигуль Тулегеновой – Зарины Алтынбаевой, Айгерим Темирбековой, Самал Байсеитовой, Азизы Омаровой, Динмухамеда Кошкинбаева, Алтынбека Абильды и Алихана Зейноллы.

Кульминацией вечера стал финал концерта с «Песней о весне» Александра Зацепина, в котором приняли участие все артисты вечера под руководством дирижера «Астана Опера» народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина. Особый трепет в этот момент добавило участие легендарной Бибигуль Тулегеновой, которая вместе с артистами представила финальную песню, объединив своим присутствием и исполнением все поколения.

Затем певица дала благословение молодым артистам и всем собравшимся, зрители подарили ей горячие овации, выражая свою благодарность за искренние пожелания и ее огромный вклад в искусство и культуру Казахстана.

В знак уважения и признания ее заслуг и мастерства Бубигуль Тулегеновой были подарены цветы от президента РК Касым-ЖомартаТокаева.

Публика долго не расходилась.