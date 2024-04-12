Космонавт Айдын Аимбетов рассказал, чем пахнет воздух

– Вы никогда не задумывались, чем пахнет воздух? Может, только весной, – обратился Айдын Аимбетов к собравшимся. – Любой космонавт скажет, чем пахнут железо, резина, техническое мас­ло. Никогда бы не подумал, что даже разные сплавы металлов пахнут по-разному!

На орбите постоянно работает оборудование, и по уровню шума это как крупный базар. Если вентиляция остановится, экипаж может заснуть и больше не проснуться.

– А по возвращении на Землю, когда открывается люк и входит наш степной казахский воздух, богатый тысячами ароматов рас­тений, это просто незабываемо! – продолжил он. – Когда меня спросили, кого бы я взял в космос в следующий раз, я ответил, что было бы хорошо на орбиту отправить политиков, чтобы они посмотрели на Землю и поняли, что границ между государствами нет. Как военный я сам за то, чтобы наши профессиональные навыки никогда не были востребованы. Мы все жители одной Земли. И самое важное – это единство и взаимопонимание.

Пообщаться с космонавтом, Халық Қаһарманы, генерал-майором ВВС пришли магистранты Национального университета обороны, преподаватели, депутаты Парламента, общественные деятели. Айдын Аимбетов поделился воспоминаниями о полете в космос и своей работе, ответил на вопросы слушателей.

На вопрос о том, что нужно, чтобы стать космонавтом, он ответил: иметь хорошее здо­ровье и желательно инженерную профессию, уметь получать и обрабатывать информацию.

– При отборе первого отряда космонавтов в 1950-е годы основной упор делался на хорошее здоровье. В настоящее время, когда уже под 600 астронавтов побывали в космосе, на здоровье делается меньший упор. Главное – наличие высшего образования, чтобы впитать и освоить тот уровень подготовки и знаний, который дается, – сказал генерал-майор. – Учителя говорят: если ты знаешь на четверку, то в космосе будешь знать на тройку, если знаешь на тройку, то в космосе ты ничего не сделаешь. Поэтому проходной балл при сдаче экзаменов был не ниже пятерки.

Во время космического полета Айдын Аимбетов провел ряд экс­периментов, в частности, «Ураган», «Релаксация», экспе­римент по изучению влияния радиации на человека в космосе, а также космический мониторинг состояния экологии Аральского и Каспийского морей. Несколько кафедр ведущих казахстанских вузов совместно со студентами тогда разработали целую научную программу.

– Во время пандемии все жители страны были заперты в своих домах. Это было серьезное испытание для людей – находиться в ограниченном пространстве, общаясь с одними и теми же людьми. Космонавты находятся в таком пространстве, размером с трехкомнатную квартиру, полгода, и ведь даже форточку не откроешь! – пошутил Халық Қаһарманы. – Все мысли о том, как выполнить поставленную задачу, чтобы все результаты были достигнуты. Жизнь на МКС расписана строго по минутам. И если не успел в отведенное время провести эксперименты, дорабатываешь во время, выделенное на сон или отдых. Так вот, мало кто спал, все ребята старались выполнить дополнительную работу и объясняли это тем, что на орбите мало времени и тратить его на сон было бы большой ошибкой.

В ходе встречи Айдын Аимбетов сообщил, что Казкосмос ведет переговоры с другими агентствами о полете следующего казахстанского космонавта. Как минимум часть космической подготовки, например, выживание в экстремальных условиях при нештатной посадке, можно провести в Казахстане.

Говоря о воздействии путешест­вия в космос на организм человека, именитый гость напомнил, что самый тяжелый эффект – это невесомость, отсутствие гравитации. Даже когда человек сидит в кресле, 60–70% его мышц функционируют. В условиях же невесомости мышцы перестают работать, а позвоночник, который обычно имеет изгибы, вытягивается. В скафандре даже есть регулируемые петли, чтоб изменять его размер. За 10 дней Айдын Аканович вытянулся на 7 см!

При возвращении на Землю все позвонки «схлопываются» обратно. Также в условиях невесомости организм «съедает» треть своей крови и выводит весь кальций. И чтобы прийти в форму, человеку в среднем требуется около полугода.

Рассказал он и о самом опас­ном этапе полета – возвращении на Землю. Космонавт находится в позе эмбриона. Просчитывается каждая секунда. Главное, чтобы аппарат вошел в атмосферу той частью, где имеется огне­упорная защита. Иначе плазма может прожечь люк, и экипаж погибнет.

Ни один радиосигнал не проходит через плазму, в это время связь с аппаратом прерывается. А перегрузка в момент, когда корабль теряет скорость, оказывается намного выше, чем на старте, когда он разгоняется.