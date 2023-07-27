Костанайские врачи борются за жизнь девочки, которую укусила ядовитая змея

13-летняя жительница Костанайской области находится в тяжелом состоянии после укуса ядовитой змеи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz .

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Как сообщил главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов, 13-летняя девочка поступила в больницу утром 24 июля.

Со слов подростка, 23 июля она с родителями поехала на рыбалку на границе Костанайской и Челябинской областей. Там ее укусила змея.

Врачи борются за жизнь костанайки.

«Змея укусила ребенка за палец правой руки. В динамике в области укуса образовался некроз, выраженный отек всей правой верхней конечности и грудной клетки справа. Ребенку ввели сыворотку против яда змеи, сыворотку против гангрены, провели антибактериальную и противоинтоксикационную терапии. Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Отек спадает», –рассказал Ержанов.