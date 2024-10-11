Краснокнижных куланов завезли в резерваты «Иле-Балхаш» и «Алтын дала»

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Устойчивый рост численности животных предоставляет возможность расселять их в другие исторические места обитания

Фото: пресс-служба МЭ РК

С 28 по 30 сентября прошли работы по реинтродукции куланов из ГНПП «Алтын-Эмель» в резерваты «Иле-Балхаш» и «Алтын дала». Их выпустили в специально созданные вольеры для временного содержания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

По данным министерства, в Казахстане в дикой природе куланы вымерли в 1930-х годах в результате чрезмерной охоты и конкуренции за пастбища с домашним скотом. Для восстановления популяции этого вида был реализован многолетний проект реинтродукции, который проводился в несколько этапов.

«В период с 1953 по 1961 годы 14 куланов перевезли на остров Барсакельмес из Бадхызского заповедника (Туркменистан). Когда их численность на острове достигла 200 особей, началась следующая стадия – перемещение куланов на материк. Так, в 1982 году куланы оказались в Национальном парке «Алтын-Эмель».

На сегодня в нашей стране есть две многочисленные группировки этого вида – в заповеднике «Барсакельмес» и в национальном парке «Алтын-Эмель». Численность куланов в «Алтын-Эмель» составляет 3 965 особей и представляет собой самую многочисленную группу (Equus hemionus kulan) на территории республики», – говорится в сообщении министерства. 

В министерстве отметили, что устойчивый рост численности животных предоставляет возможность расселять их в другие исторические места обитания. Работы по их реинтродукции были осуществлены в рамках инициативы по восстановлению среды обитания туранского тигра и программы по восстановлению популяций кулана в степных регионах центральной части страны, считающимися историческими местами обитания парнокопытных.

В текущем году было отловлено 67 особей куланов, 43 из них перевезли в резерват Иле-Балхаш для увеличения численности копытных в этом регионе. 24 особи кулана прибыли в резерват «Алтын дала». Тогда впервые был апробирован новый метод длительной наземной перевозки куланов. Животные пробыли в пути 50 часов и преодолели 2 139 километров.

Также в этом году Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК реализованы проекты по реинтродукции лошади Пржевальского – (Керкулан, Кертагы) и Туранского тигра, добавили в Минэкологии.

#Иле-Балхаш #Алтын Дала #куланы #резерваты

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