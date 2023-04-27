"Красные" станции

Внедрить «Тариф в обмен на инвестиции» – такое поручение Президент Касым-Жомарт Токаев дал 19 апреля в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития республики. В числе теплоэлектроцентралей, отнесенных Министерством энергетики РК к зоне риска, три восточноказахстанских.

Две ТЭЦ находятся здесь в «красной» зоне: на Риддерской станции изношенность оборудования составляет более 74%, на Усть-Каменогорской – 67%. В «желтой» зоне числится Согринская станция – амортизация оборудования тут достигает 63%.

На первом месте в антирейтинге – ТЭЦ Риддера, действовавшая практически весь отопительный сезон в режиме ЧС. По данным областного акимата, за это время в работе станции отмечено почти 70 остановок. Одной из последних нештатных ситуаций стал хлопок угольной пыли на тракте подачи топлива.

Авария произошла в конце марта, взрыв разрушил ограж­дающие конструкции площадью около 80 кв. м. В ходе внеплановой проверки, проведенной территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго по Восточно-Казах­станской­ области было выявлено 198 нарушений! АО «Риддер ТЭЦ» привлекли к ответственности по ст. 300 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение утвержденных правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при экс­плуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической экс­плуатации электроустановок, а также нарушение установленных режимов энергопотребления).

– Были вскрыты грубые нарушения, – пояснил руководитель департамента Мейрамбек Кабдолдаев. – ТЭЦ не получила паспорт готовности на период отопительного сезона. Часть контрольно-измерительных приборов и устройств защиты не действовала. Шли нарушения техники безопасности, например, отсутствовали наряды допуска на огневые работы в помещении мазутного хозяйства. Сведения о сбоях оборудования здесь передавали с опозданием.

Нельзя сказать, что теплостанция совсем не видела технического обновления. В 2022 году здесь на двух котлах были установлены системы автоматизированного управления. Однако, как пояснили специалисты, такими полумерами проблему не решить. На предприятии до сих пор эксплуатируется основное оборудование и системы управления 60-х годов прошлого века. До сих пор находятся в работе котлы 1956–1958 годов!

Станция требует масштабной модернизации. Если сегодня не принять мер, то в следующем отопительном сезоне ЧС могут повториться. Тем не менее, как отметили в департаменте, ремонтные работы здесь до сих пор существуют только в планах.

В областном акимате ситуацию вокруг ТЭЦ Риддера называют сверхтревожной.

И дело не только в крайней ее изношенности. Кредиторская задолженность превысила 3,3 млрд тенге, с марта местной исполнительной власти пришлось полностью взять управление предприятием на себя. Собственнику ТЭЦ, который просто самоустранился, предъявлены судебные иски на 2,7 млрд тенге. В акимате выход видят в возможной национализации ТЭЦ – соответствующий закон должны оперативно разработать и принять парламентарии.

– Мы знаем, что и как нужно делать, но пока не можем изъять этот объект в коммунальную собственность, – отметил аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов. – Время, которое нам нужно для ремонта, – минимум четыре месяца. Понадобится около восьми миллиардов тенге.

К слову, в работе Усть-Каменогорской ТЭЦ энергонадзор также выявил нарушения. ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» привлечено к административной ответственности по уже упоминавшейся выше ст. 300 КоАП. Все недочеты должны быть устранены до июля 2023-го.

Головную боль теплоэнергетикам добавляют еще и разор­ванные хозяйственно-экономические цепочки. Дело в том, что все восточноказахстанские теплоэлектро­централи спроектированы под использование кузбасского угля, отличающегося высокой теплотворностью. С 1990-х годов станции по понятным причинам перешли на каменное топливо местного разреза «Каражыра».

По качеству этот уголь сильно отличается от сибирского, в связи с чем, по словам специалистов, на ТЭЦ происходят отклонения в коэффициенте полезного дейст­вия, разрывы мощности по теп­ловой и электрической части. Проще говоря, котлы и турбины, рассчитанные на одну мощность, выдают меньшую.

На сегодня дефицит по тепловой энергии в областном центре Восточного Казахстана оценивают в 300 гигакалорий в час. В регионе разработаны проекты, по которым на Усть-Каменогорской ТЭЦ к 2025 году за счет нового котлоагрегата планируют покрыть 240 гигакалорий. Еще 100 гигакалорий в час обеспечит ввод в эксплуатацию двух водогрейных котлов на котельной № 2 в развивающейся части города на левом берегу Иртыша. Работы должны начаться уже в нынешнем году.

Как заключили в департаменте энергонадзора, по всем объектам составлены графики текущих и капитальных ремонтов. Они согласованы с системным оператором АО «KEGOC», а также с региональным диспетчерским центром.

– Спецификой энергопредприя­тий является большой объем работ для комплексной модернизации, – подчеркнул Мейрамбек Кабдолдаев. – Станциям нужны значительные средства. В нас­тоящее время в Минэнерго на утверждении находятся заявки на повышение тарифа, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Компании продолжат осуществлять свои планы по реконструкции и развитию за счет средств от тарифа и рынка мощности. Также с 1 июля вводится балансирующий рынок электрической энергии. Это позволит привлечь дополнительное финансирование на проведение модернизации производства.

Энергетики очень рассчитывают на госпрограмму «Тариф в обмен на инвестиции». Без привлечения значительных финансовых средств невозможно модернизировать сложные производства.