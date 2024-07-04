Красоты Семиречья показал известный фотограф

Как признался автор живописных изображений, область Жетicу удивляет неизведанными местами и великолепными пейзажами.

«Часто отправляюсь в Жетicу за новыми локациями и интересными фото, тем более от Алматы это не так далеко. Собрал самые сочные снимки из экспедиции «Таинственный Капал»: система горных озёр Ушколь, внушительный и очень фотогеничный водопад Кемел, горные ущелья, пасущиеся лошади и невероятное звёздное небо», - написал Дмитрий Доценко.