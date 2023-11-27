Край самоцветов

Коллекцию книг Областной библиотеке им. А. С. Пушкина передали россияне в рамках приграничного сотрудничества «Наш общий дом – Алтай». Издания посвящены природному разнообразию и минеральному богатству горного края, они дают сведения по геофизике, флоре, фауне, трансграничных особо охраняемых природных территориях и так далее.

Тяжеловесом в этом наборе, причем в буквальном смысле, является альбом «Славный Алтай – камень». Дизайнеры украсили обложку вставками из яшмы, кварцита, порфира и других камней, которые встречаются и в казах­станской, и в российской части Алтая. Красочное издание рассказывает об истории добычи и обработки декоративных минералов, в том числе развитии такого направления в живописи, как создание картин из срезов камней.

– У нас была прекрасная книга на русском и казахском языках со сказом Павла Бажова «Серебряное копытце» – «Күміс тұяқ», – рассказали в библиотеке, – с иллюстрациями, созданными художниками Казахстана и России, с подробными комментариями. В презентации мы всегда отмечали, что она знакомит с удивительными алтайскими минералами. Теперь фонд пополнился целым собранием на данную тему. Как отметил барнаульский писатель-краевед Сергей Ужакин, камень – не просто застывший осколок природы, в алтайских самоцветах есть душа.

По словам сотрудников Пушкинки, все издания очень качественные, радующие глаз и невероятно познавательные. Они, безусловно, станут подспорьем для студентов и преподавателей местного технического университета и вообще для всех, кому интересно краеведение.