Кредиторская задолженность медорганизаций снизилась на 44% - глава Минздрава

Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Kazpravda.kz
В результате системных мер, принятых Министерством здравоохранения в прошлом году, кредиторская задолженность медицинских организаций Казахстана в конце 2024 года снизилась на 44%, а просроченная задолженность — на 19%.
Кроме того, отметила министр, на 26% (с 762 до 56) сократилось количество медицинских организаций с кредиторской задолженностью, что свидетельствует о положительных изменениях в финансовом управлении в медицинской сфере.
«По результатам проведенного анализа были выделены три основные причины высокой задолженности: низкие тарифы на медицинские услуги, необоснованная закупка лекарств и медицинских изделий, недостаточный уровень финансовой дисциплины и управления. В связи с этими проблемами, в марте прошлого года был утвержден план мероприятий, включающий оперативные меры по улучшению ситуации», - пояснила министр.
Глава Минздрава отметила, что одним из ключевых шагов в 2024 году стало увеличение тарифов по 5 основным медицинским профилям, что позволило улучшить объемы и качество медицинской помощи в сфере родовспоможения и детства.
«Общий рост тарифов составил 52%, а сумма финансирования в годовом исчислении достигла 20 млрд тенге. С 1 января 2025 года тарифы на паллиативную помощь увеличены на 42%, на реабилитационную помощь детям - на 20%. Кроме того, в 2025 году дополнительная потребность в увеличении тарифов по 9 профилям составит 84,2 млрд тенге. Эти меры способствовали улучшению финансовой устойчивости поставщиков медуслуг и обеспечили более качественное обслуживание пациентов», - сказала Альназарова.