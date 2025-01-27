Кредиторская задолженность медорганизаций снизилась на 44% - глава Минздрава

Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате системных мер, принятых Министерством здравоохранения в прошлом году, кредиторская задолженность медицинских организаций Казахстана в конце 2024 года снизилась на 44%, а просроченная задолженность — на 19%.

Кроме того, отметила министр, на 26% (с 762 до 56) сократилось количество медицинских организаций с кредиторской задолженностью, что свидетельствует о положительных изменениях в финансовом управлении в медицинской сфере.

«По результатам проведенного анализа были выделены три основные причины высокой задолженности: низкие тарифы на медицинские услуги, необоснованная закупка лекарств и медицинских изделий, недостаточный уровень финансовой дисциплины и управления. В связи с этими проблемами, в марте прошлого года был утвержден план мероприятий, включающий оперативные меры по улучшению ситуации», - пояснила министр.

Глава Минздрава отметила, что одним из ключевых шагов в 2024 году стало увеличение тарифов по 5 основным медицинским профилям, что позволило улучшить объемы и качество медицинской помощи в сфере родовспоможения и детства.