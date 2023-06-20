Криминальную разборку пытались устроить преступные группы в Усть-Каменогорске – КНБ

Криминальную разборку между двумя противоборствующими преступными группами пресекли в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В ходе операции 15 июня КНБ совместно с органами внутренних дел Усть-Каменогорска около одного из кафе задержал более 20 участников криминальной разборки.

Некоторые из них приехали с оружием. У подозреваемых изъято 2 пистолета Макарова, травматический пистолет, ружье, обрез гладкоствольного ружья, светошумовая граната и 2 единицы холодного оружия.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.