Криминальную разборку пытались устроить преступные группы в Усть-Каменогорске – КНБ
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Криминальную разборку между двумя противоборствующими преступными группами пресекли в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.
В ходе операции 15 июня КНБ совместно с органами внутренних дел Усть-Каменогорска около одного из кафе задержал более 20 участников криминальной разборки.
Некоторые из них приехали с оружием. У подозреваемых изъято 2 пистолета Макарова, травматический пистолет, ружье, обрез гладкоствольного ружья, светошумовая граната и 2 единицы холодного оружия.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.