Криптовалюту майнили за счет бюджетных денег на госпредприятии в Алматы

В Государственном институте сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий в городе Алматы работала незаконная майнинговая ферма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой по городу Алматы расследуется уголовное дело в отношении директора РГП на ПХВ «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий» Министерства сельского хозяйства РК «М», который незаконно установил майнинговую ферму в указанном государственном предприятии.

«В ходе расследования установлено, что директор в целях извлечения дохода на территории административного здания государственного учреждения организовал незаконный теневой бизнес путем установки в помещениях цифровой майнинговой фермы, предназначенной для добычи криптовалюты.

При этом потребление электроэнергии за майнинговые операции осуществлялось за счет бюджетных средств», – раскрыли вопиющие факты в Антикоррупционной службе.

Досудебное расследование продолжается, отметили в ведомстве.