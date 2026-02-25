Кристоф Лерибо стал новым директором Лувра

Айман Аманжолова
Новым главой старейшего французского музея Лувр назначен Кристоф Лерибо, который в настоящее время отвечает за Версальский дворец  

Фото: @museelouvre

Уточняется, что о новом назначении в среду рассказала пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Искусствовед Кристоф Лерибо, опытный директор музея, возглавит Лувр, взяв на себя задачу вывести крупнейший в мире музей из кризиса после дерзкого ограбления французских королевских драгоценностей в октябре», — следует из публикации газеты The Hill.

Экс-глава Лувра Лоранс де Кар 24 февраля подала прошение о своей отставке, направив его на имя президента страны Эммануэля Макрона. Де Кар была первой женщиной, которая заняла пост директора главного музея Парижа в 2021 году.

Телеканал BFMTV 13 февраля со ссылкой на источники в музее сообщил, что в парижском Лувре произошла крупная протечка воды, из-за которой несколько экспозиционных залов пришлось закрыть. Информации о повреждении экспонатов не поступало.

Кроме того, за день до этого полиция Франции ликвидировала преступную сеть, занимавшуюся махинациями с билетами в Лувре.

 

#Париж #Лувр #директор

