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​Критерии качества и роста
Гуляим Тулешева

Пресс-конференцию по итогам заседания Правительства журналисты начали с ряда дорожных воп­росов. В частности, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что на трассе Астана – Павлодар в текущем году все работы будут завершены, и до конца года она будет открыта. По его мнению, существующие платные автодороги в Казахстане могут приносить порядка 5,4 млрд тенге в год.

– 26 января запущена система взимания платы на автодорогах Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос, 147 миллионов тенге за этот период мы собрали. При нынешней динамике собираемость должна составить порядка 5,4 миллиарда тенге в год. Планируем, что эти дороги полностью перейдут на само­окупаемость. Мы посчитали, в среднем ежегодное содержание данных дорог и трассы Астана – Щучинск составляет 3,8 миллиарда тенге, – заявил Ускенбаев, отметив, что в перспективе на такую систему будет переведено еще больше дорог.

Кроме того, в рамках выполнения ­поручений Главы государства, данных на съезде партии «Нұр Отан», будут предусмотрены дополнительные средства на модернизацию ЖКХ, в частнос­ти, на водоснабжение и водоотведение 140 млрд тенге, на электроснабжение, благоустройство окраин городов Алматы, Астаны, Шымкента. По всем городам и областям будет также сформирован перечень ­наиболее значимых проектов.

По предоставлению жилья для многодетных семей рассматриваются различные варианты.

– Это очень сложный вопрос. Мы отрабатываем несколько механизмов. Расчет примерный: за 1 квадратный метр взяли 140 тысяч тенге, это в рамках программы «Нұрлы жер», – разъяснил вице-министр. При этом, по его словам, основные параметры в рамках программы «Нұрлы жер» будут доработаны в марте.

– По бюджетному кредиту мы разрабатываем механизмы. Сейчас свою инвестиционную программу готовит Жилстройсбербанк. Он планирует под 2% выдавать жилье на 20 лет. Мы смотрим еще – на 20 или 25 лет. По первоначальному взносу тоже различные механизмы прорабатываются. Несколько вариантов рассматриваем, чтобы людям было комфортно, чтобы они могли сразу жить в этих квартирах и копить на погашение этого кредита, – резюмировал Каирбек Ускенбаев.

По информации заместителя председателя правления АО «КИРИ» Чингиза Ахметова, определен конкретный перечень товаров по развитию «экономики простых вещей». Все товары должны отвечать ряду критериев, в первую очередь они должны относиться к категории повседневного спроса казахстанцев и иметь высокую импортную составляющую.

– Таким образом мы таргетируем не только развитие производства всей обрабатывающей промышленности, а именно тех товаров, которые наиболее востребованы населением. На сегодня это 250 товаров в сфере обрабатывающей промышленности, – сказал спикер.

Сам механизм кредитования предусматривает участие банков второго уровня (БВУ). На сегодня уже 5 из них изъявили желание участвовать в программе. Перечень желающих будет расширяться, потому что предоставляемые условия льготные как для предпринимателя, так и для самих БВУ.

Конечная ставка для бизнеса, исходя из субсидий со стороны государства, составит 8%, то есть, согласно условиям программы, максимальная банковская ставка составляет не более 15%, из них 7% государство может субсидировать.

На сегодня большая часть бизнеса, которая работает на рынке, по мнению председателя правления «КИРИ», перекредитована, есть проблемы с залоговым обеспечением, поэтому было предложено включить механизм гарантирования. Также бизнес требует дозагрузки производства, а именно – пополнения оборотного капитала.

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