Круглый стол по вопросам репродуктивного здоровья прошел в Астане

Здравоохранение
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15 мая в Астане в рамках Недели репродуктивного здоровья состоялся круглый стол с участием врачей, профильных экспертов, членов Национальной комиссии по делам женщин и демографической политики при Президенте Республики Казахстан и журналистов

Мероприятие стало экспертной диалоговой площадкой, где обсуждались актуальные вызовы, тенденции и решения в области репродуктивного здоровья женщин в Казахстане. Участники круглого стола уделили особое внимание вопросам профилактики, образования и повышения доступности современных медицинских услуг.

Среди ключевых тем - современные подходы к охране репродуктивного здоровья, влияние социальных факторов, доступность и информированность о современных методах контрацепции, лечение эндометриоза, женская контрацепция и заместительная гормональная терапия, а также необходимость выработки комплексных стратегий, ориентированных на здоровье женщин всех возрастов.

Встреча прошла при поддержке компании Гедеон Рихтер Казахстан в рамках проекта Kazakhstan Women’s Health, который направлен на повышение уровня знаний и вовлеченности женщин в вопросах собственного здоровья.

Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Жулдызай Искакова открыла мероприятие и отметила, что в рамках Недели репродуктивного здоровья большое внимание было уделено регионам.

Во время встреч с общественностью и молодежью членам Нацкомиссии удалось открыто поговорить о социальных проблемах, поднять вопросы доступа к медицинским услугам, роли профилактики различных заболеваний, привлечь внимание к необходимости вакцинации от ВПЧ.

Представитель компании Гедеон Рихтер Казахстан Динара Бирмаганбетова подчеркнула важность информирования населения о репродуктивном здоровье.

«В этом году мы провели опрос населения на тему женского здоровья. Статистика посещений гинеколога выглядит следующим образом: 50% опрошенных женщин заявили, что проходят профилактический осмотр раз в год. Еще 38% посещают врача раз в 1,5-2 года, а 12% не смогли назвать конкретный интервал. Такой уровень профилактических осмотров остается недостаточным», - сказала Динара Бирмаганбетова.

При этом выяснилось, что лишь 44% респондентов дали четкое определение женского здоровья, 30% ответили не совсем верно, а 26% не смогли дать ответ. Эти данные говорят о том, что не все респонденты обладают достаточными знаниями в этой сфере.

«Поэтомусегодня особенно важно говорить о репродуктивном здоровье не только как о медицинской проблеме, но и как о комплексном социальном явлении. Мы в Гедеон Рихтер Казахстан активно работаем над этим, именно так появился наш социальный проект Kazakhstan Women’s Health», - добавила представитель компании.

Заведующий отделением урологии больницы Медицинского центра Управления Делами Президента РК Бахтияр Касымов рассказал, что актуальным остается и вопрос мужского здоровья.

«У меня только одно предложение - создать по возможности год мужского здоровья и этот год мы можем распределить по разным возрастным проблемам.  Например - детская урология. Сегодня встречается очень много врожденных детских заболеваний урологических, приобретённых в подростковом возрасте заболеваний», - сказал Бахтияр Касымов.

Открытая дискуссия подняла и вопросы табуированности многих тем, связанных с половым созреванием подростков, ранней беременностью, ИППП, ролью и ответственностью мужчин в сохранении репродуктивного здоровья.

«Женщины боятся показаться «слабыми», стесняются задать вопросы, а иногда просто не знают, что те или иные симптомы — это повод обратиться к специалисту, а не терпеть годами. Именно поэтому такие проекты в области женского здоровья как Kazakhstan women’s health, особенно важны. Они формируют у общества новую норму — говорить открыто, задавать вопросы, заботиться о себе», - отметил врач-репродуктолог Алмаз Ибрагимов.

Также во время круглого стола была озвучена инициатива о расширении национальной программы вакцинации от ВПЧ путем включения в нее вакцинации для мальчиков на добровольной основе.

Среди других инициатив также: введение генетических скринингов для обнаружения болезни Дюшенна, СМА; остеопороза для женщин старшего возраста.

По итогам круглого стола участники договорились о необходимости объединения усилий государственных, общественных и бизнес-структур для системного продвижения инициатив в области женского здоровья.

 

#Казахстан #здравоохранение #Астана

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