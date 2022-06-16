Фото: Минэкологии РК
Общество
Крупнейшую ГРЭС оштрафовали на 33 млрд тенге в Казахстане

Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована более чем на 33 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 27 апреля по 20 мая этого года Департамент экологии Павлодарской области провел плановую проверку за первое полугодие ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».

«В ходе проверки было выявлено нарушение экологического законодательства в части превышения установленного допустимого объёма квот Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов за 2018-2020 годы.

В рамках действующей системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объём непогашенной квоты предприятием составил более 2 млн тонн СО2. Согласно требованиям законодательства, предприятие должно было покрыть недостающий объём квот путем приобретения квот на рынке в установленные экологическим законодательством сроки», – пояснили в Минэкологии.

На основании данного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 329 КоАП РК. Сумма штрафа составляет 33 301 625 тысяч тенге.

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