Крупную партию бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Россию
Екатерина Бескорсая
В Павлодарской области более 480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области пресечен незаконный вывоз из Казахстана в Российскую Федерацию более 480 тонн бензина марки АИ-92.
"Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом растворителя. Общая сумма контракта на реализацию бензина составляет 2,8 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
По данному факту ведется досудебное расследование.
В Агентстве по финансовому мониторингу отмечают, что ведомство ведет борьбу с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов, ведь нефтяная отрасль формирует львиную долю экономики страны, и чем больше теневой оборот в данной сфере, тем меньше средств поступает в бюджет государства.