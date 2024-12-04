Контрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капусте

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Около 150 тысяч сигарет без спецмарки выявил АФМ в двух регионах РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досудебное расследование в отношении гражданина Кыргызской Республики по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Так, на АПП «Жайсан-авто» при попытке вывоза из РК, задержан водитель грузового авто. При досмотре кузова обнаружены табачные изделия без акцизных марок, в общем количестве более 70 тыс. пачек, сокрытые в овощах (пекинская капуста).

«Согласно данным органов госдоходов, сумма акцизного сбора, подлежащая уплате, составляет 22,6 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные действия. Автомашина арестована и  подлежит конфискации», –  сообщили в АФМ.

Кроме того, в Карагандинской области осужден реализатор табачной продукции без учетно-контрольных марок. 

«Агентством было установлено складское помещение, в котором в ходе обыска обнаружены и изъяты более 71 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость изъятых табачных изделий составила почти 18,5 млн тенге. Изъятая продукция уничтожена», – отметили в госоргане.

В целом, с начала текущего года в производстве АФМ находилось 62 уголовных дела, связанных с оборотом табачных изделий, из которых 35 – направлены в суд. 

Всего изъято более 22 млн пачек сигарет на сумму более 11 млрд тенге. 

#АФМ #сигареты #акциз

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