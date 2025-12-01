Пять торговых сетей и 32 поставщика соцтоваров наказали в Карагандинской области

Потребительский рынок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Всего с начала года в регионе к административной ответственности привлекли 155 торговых объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Оптовые поставщики товаров в Карагандинскую область ТОО Milk Group и ТОО "Деп Плюс" завысили торговую надбавку на сливочное масло на 22,6% и 26,3%.

ТОО "Султан Камал" продавало кефир жирностью 2,5% с надбавкой 43,2%, а ИП "Кадомец" реализовывало куриные яйца категории С1 с надбавкой в 25%.

ТОО "Ер-Ай 2012" повысило установленную надбавку на гречневую крупу на 12%. Поставщики овощей ИП "Надиров" и ИП "Марш" при продаже картофеля торговым сетям завысили надбавку на 5% и 20% соответственно.

В результате Департамент торговли и защиты прав потребителей Минторговли по Карагандинской области привлёк все эти торговые субъекты к административной ответственности по статье 204-4 КоАП РК.

В целом с начала года в Карагандинской области к административной ответственности привлечены 155 торговых субъектов. Из них 142 необоснованно завысили торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары, у 10 были выявлены несоответствия ценовых показателей, а 3 не соблюдали режим работы торговых объектов.

В итоге 40 предпринимателям вынесены предупреждения, а 115 предпринимателей оштрафованы на сумму свыше 5 млн тенге.

Для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые товары и исключения неэффективных посреднических цепочек в области действует региональная комиссия по расследованию посреднических схем. В соответствии с алгоритмом работы комиссия тесно взаимодействует с другими госорганами.

"Для выявления необоснованного роста цен мы совместно с Департаментом госдоходов регулярно анализируем электронные счета-фактуры ключевых субъектов рынка и в рамках совместной работы держим под постоянным контролем движение товара от производителя до полки супермаркета",  сообщил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Карагандинской области Абзал Рахымбаев.

С начала года проведено 57 заседаний комиссии. В результате к административной ответственности привлечены 5 крупных торговых сетей и 32 оптовых поставщика.

По данным мониторинга департамента, карагандинские предприниматели чаще всего необоснованно повышают надбавку на бакалейные товары, с начала года выявлен 81 факт. На втором месте овощная продукция (51 факт).

#цены #Карагандинская область #Минторговли #Сети #соцтовары

