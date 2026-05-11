Токаев принял первого вице-премьера Нурлыбека Налибаева

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президента Казахстана проинформировали об основных направлениях работы в обрабатывающей промышленности

Фото: Акорда

Глава государства принял первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет по вопросам развития промышленности и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Президенту была представлена информация об основных направлениях работы в обрабатывающей промышленности. 

Первый вице-премьер доложил о планах по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ходе модернизации энергетической инфраструктуры. 

Главе государства также было доложено о развитии транспортно-логистической инфраструктуры и строительного сектора.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию инфраструктурных проектов, усилить поддержку отечественных товаропроизводителей и контроль за подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

#Токаев #вице-премьер #Акорда #Налибаев

